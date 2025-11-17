SV Baustetten gewinnt Spitzenspiel in Tannheim

In einem guten Spitzenspiel kam der clevere Tabellenführer aus Baustetten zu einem knappen, aber nicht unverdienten Sieg.

Die Heimelf startete gut ins Spiel und hatte bereits nach vier Minuten durch Niklas Villinger die erste Riesenmöglichkeit um in Führung zu gehen, doch der Gästekeeper lenkte den Schuss mit einer tollen Parade noch zur Ecke. Die erste Offensivaktion der Gäste brachte ihnen dann in der 15. Minute auch gleich die Führung, als ihnen im Anschluss an einen vermeidbaren Freistoß aus dem Halbfeld das 0:1 gelang. Danach hatten die Baustetter ihre beste Phase und kamen zu zwei großen Möglichkeiten um das Ergebnis zu erhöhen, doch SGM-Schlussmann Basti Schütte rettete beide Male glänzend. Auf der Gegenseite kam der eingewechselte Hannes Hebel im Strafraum, zu Fall, doch auf den Pfiff des Unparteiischen warteten die Gastgeber vergeblich. Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich die beiden Teams dann wenige Minuten vor der Pause, bei der beide Teams noch je zwei gute Möglichkeiten besaßen um das Ergebnis zu verbessern. Quasi mit dem Halbzeitpfiff gelang dem Tabellenführer der Treffer zum 0:2 wieder im Anschluss nach einem Freistoß aus dem Halbfeld.