 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

SV Bauerbach und SG Eschenburg kommen böse unter die Räder

Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga bleibt der SV Bauerbach im sechsten Spiel in Serie sieglos – und sieht gegen Wieseck überhaupt kein Land. Noch schlimmer erwischt es die SG Eschenburg +++

von Redaktion · Heute, 14:08 Uhr · 0 Leser
Justus Born (am Ball) kassiert mit seiner SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga beim 0:6 gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim eine heftige Pleite. (Archivbild) © Jonathan Ortmann
Justus Born (am Ball) kassiert mit seiner SG Eschenburg in der Fußball-Gruppenliga beim 0:6 gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim eine heftige Pleite. (Archivbild) © Jonathan Ortmann

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Wetzlar. Tore satt sind in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bei den Auftritten des SV Bauerbach, des FSV Cappel und der SG Eschenburg gefallen – aus Sicht der heimischen Vertreter aber zumeist auf der „falschen“ Seite.

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