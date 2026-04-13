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Ligabericht
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SV Bauerbach und SG Eschenburg kommen böse unter die Räder
Teaser GL GI/MR: +++ In der Fußball-Gruppenliga bleibt der SV Bauerbach im sechsten Spiel in Serie sieglos – und sieht gegen Wieseck überhaupt kein Land. Noch schlimmer erwischt es die SG Eschenburg +++
Wetzlar. Tore satt sind in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg bei den Auftritten des SV Bauerbach, des FSV Cappel und der SG Eschenburg gefallen – aus Sicht der heimischen Vertreter aber zumeist auf der „falschen“ Seite.