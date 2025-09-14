SV Bauerbach setzt sich im Derby gegen Wetter durch

Wetzlar. Der SV Bauerbach hat das Derby im Landkreis Marburg-Biedenkopf gegen den VfB Wetter knapp mit 2:1 gewonnen. Dabei mussten die Zuschauer bis in die Schlussphase auf Tore warten. Unterdessen kam der SC Waldgirmes U23 gegen den FC Ederbergland II nicht über ein 1:1 hinaus. Im Marburger Derby setzte sich Aufsteiger Cappel mit 3:2 Schröck durch.