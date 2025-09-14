SV Bauerbach setzt sich im Derby gegen Wetter durch

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Der SV Bauerbach hat das Derby im Landkreis Marburg-Biedenkopf gegen den VfB Wetter knapp mit 2:1 gewonnen. Dabei mussten die Zuschauer bis in die Schlussphase auf Tore warten. Unterdessen kam der SC Waldgirmes U23 gegen den FC Ederbergland II nicht über ein 1:1 hinaus. Im Marburger Derby setzte sich Aufsteiger Cappel mit 3:2 Schröck durch.