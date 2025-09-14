 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Andreas Schoch (rotes Trikot) vom Fußball-Gruppenligisten SV Bauerbach lässt sich auch von Robin Dempt (2.v.r.) vom VfB Wetter nicht stoppen. © Jens Schmidt
SV Bauerbach setzt sich im Derby gegen Wetter durch

Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist setzt sich hochverdient durch. Im zweiten Derby darf der FSV Cappel jubeln, während der SC Waldgirmes U23 spät jubeln darf +++

Wetzlar. Der SV Bauerbach hat das Derby im Landkreis Marburg-Biedenkopf gegen den VfB Wetter knapp mit 2:1 gewonnen. Dabei mussten die Zuschauer bis in die Schlussphase auf Tore warten. Unterdessen kam der SC Waldgirmes U23 gegen den FC Ederbergland II nicht über ein 1:1 hinaus. Im Marburger Derby setzte sich Aufsteiger Cappel mit 3:2 Schröck durch.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

