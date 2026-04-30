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Ligabericht
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SV Bauerbach nach 0:3 (fast) aus dem Aufstiegsrennen raus
Teaser GL GI/MR: +++ Die Marburger müssen sich einem direkten Rivalen geschlagen geben. Etliche Torchancen, aber ohne Treffer, bleibt die SG Naunheim/Niedergirmes bei ihrem Duell in Lollar +++
Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga hat der SV Bauerbach einen bitteren Dämpfer im Aufstiegsrennen erlitten. Im Verfolgerduell bei der SG Obbornhofen/Bellersheim zeigte sich der SVB zu harmlos und unterlag am Ende mit 0:3 (0:2).