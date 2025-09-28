 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Gleich dreimal erfolgreich: Dominik Huisgen, Spielertrainer des FC Cleeberg, schießt fast im Alleingang den FC Ederbergland II ab. (Archivfoto) © Peter Froese
Gleich dreimal erfolgreich: Dominik Huisgen, Spielertrainer des FC Cleeberg, schießt fast im Alleingang den FC Ederbergland II ab. (Archivfoto) © Peter Froese

SV Bauerbach entzaubert die SG Kinzenbach

Teaser GL GI/MR: +++ Den Tabellenführer entzaubert: In der Fußball-Gruppenliga sendet der SV Bauerbach ein Zeichen an die Konkurrenz. Aufatmen kann auch der FC Cleeberg nach einem deutlichen 4:1 +++

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
SG Kinzenbach
SV Bauerbach

Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat der SV Bauerbach gegen den Primus SG Kinzenbach ein Ausrufezeichen gesetzt. Währenddessen feierten auch der FC Cleeberg und Türk Ata Spor Wetzlar Erfolge.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 028.9.2025, 21:06 Uhr
RedaktionAutor