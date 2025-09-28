SV Bauerbach entzaubert die SG Kinzenbach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg hat der SV Bauerbach gegen den Primus SG Kinzenbach ein Ausrufezeichen gesetzt. Währenddessen feierten auch der FC Cleeberg und Türk Ata Spor Wetzlar Erfolge.