Ligabericht
In der Fußball-Gruppenliga landet der SV Bauerbach einen Heimsieg. (Archiv- und Symbolfoto) © Tobias Hase/dpa
SV Bauerbach beendet seine Mini-Krise in der Gruppenliga

Teaser GL GI/MR: +++ Die Fußballer setzen sich gegen einen Aufsteiger am Ende souverän durch. Einen Wermutstropfen gibt es dennoch +++

Marburg-Bauerbach . Keine Chance auf weitere Punkte in der Fußball-Gruppenliga hatte am Wochenende die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod. Die 0:3-Niederlage, die das Team von Spielertrainer Marvin Helm beim hoch gehandelten SV Bauerbach einstecken musste, stand nach drei Gegentoren in den ersten 45 Minuten bereits zur Halbzeit fest. Alle drei Treffer gingen auf das Konto von SVB-Torjäger Jan-Lois Kaisinger.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

