SV Bauerbach beendet seine Mini-Krise in der Gruppenliga

Marburg-Bauerbach . Keine Chance auf weitere Punkte in der Fußball-Gruppenliga hatte am Wochenende die FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod. Die 0:3-Niederlage, die das Team von Spielertrainer Marvin Helm beim hoch gehandelten SV Bauerbach einstecken musste, stand nach drei Gegentoren in den ersten 45 Minuten bereits zur Halbzeit fest. Alle drei Treffer gingen auf das Konto von SVB-Torjäger Jan-Lois Kaisinger.