 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

SV Bauerbach beendet in der Gruppenliga seine Durststrecke

Teaser GL GI/MR: +++ Die Marburger können doch noch gewinnen. Gegen den FC Ederbergland II zeigt sich der SV Bauerbach torhungrig. Vor allem nach dem Seitenwechsel platzt beim Heimteam der Knoten +++

von Redaktion · Heute, 21:09 Uhr · 0 Leser
Dürfen endlich wieder jubeln: Andreas Schoch (r.) und David Moreno vom Fußball-Gruppenligisten SV Bauerbach. (Archivbild) © Jens Schmidt
Dürfen endlich wieder jubeln: Andreas Schoch (r.) und David Moreno vom Fußball-Gruppenligisten SV Bauerbach. (Archivbild) © Jens Schmidt

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GL Gießen/Marburg
Ederbergland II
SV Bauerbach

Marburg. Der SV Bauerbach hat in der Fußball-Gruppenliga einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Nach zuvor vier Niederlagen in Folge bezwangen die Marburger das Schlusslicht FC Ederbergland II verdient mit 4:0 (1:0).

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