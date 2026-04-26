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Ligabericht
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SV Bauerbach beendet in der Gruppenliga seine Durststrecke
Teaser GL GI/MR: +++ Die Marburger können doch noch gewinnen. Gegen den FC Ederbergland II zeigt sich der SV Bauerbach torhungrig. Vor allem nach dem Seitenwechsel platzt beim Heimteam der Knoten +++
Marburg. Der SV Bauerbach hat in der Fußball-Gruppenliga einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Nach zuvor vier Niederlagen in Folge bezwangen die Marburger das Schlusslicht FC Ederbergland II verdient mit 4:0 (1:0).