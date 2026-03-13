SV Ballrechten-Dottingen verlängert mit Trainerteam von Alexander Kletner · Heute, 13:31 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte Ballr.-Dott.

Der SV Ballrechten-Dottingen setzt auch in der kommenden Saison auf Kontinuität an der Seitenlinie. Der Bezirksligist hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Michele Borrozzino sowie mit Co-Trainer und sportlichem Leiter Alexander Kletner verlängert. Ebenfalls weiter zum Trainerteam gehört Torwarttrainer Ernst Kuske. Borrozzino steht bereits seit vielen Jahren an der Seitenlinie der Dottinger Löwen und hat die sportliche Entwicklung der Mannschaft maßgeblich geprägt. Nach dem Abstieg und der Rückkehr in die Bezirksliga zeigt sich der Verein mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden.

„Michele genießt im Verein einen enorm hohen Stellenwert und unser vollstes Vertrauen“, sagt der sportliche Leiter Alexander Kletner. „Die Mannschaft hat sich nach dem Abstieg in die Bezirksliga gut eingefunden und eine ordentliche Hinrunde gespielt. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm den eingeschlagenen Weg erfolgreich weitergehen können.“ Auch Kletner selbst bleibt dem Trainerteam in seiner Doppelfunktion als sportlicher Leiter und Co-Trainer erhalten. Die Zusammenarbeit innerhalb des Trainerteams funktioniere hervorragend, betont er. „Wir arbeiten sehr vertrauensvoll zusammen und haben eine klare sportliche Linie. Unser Ziel ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln und jungen Spielern aus der Region eine Perspektive zu geben.“