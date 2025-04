SV Ballrechten-Dottingen verlängert mit Michele Borrozzino

«Mit Michele haben wir einen absoluten Fachmann als Cheftrainer welcher unseren grössten Respekt und Wertschätzung im Verein geniesst. Gerade in der aktuell sehr schwierigen Saison, in der durch unerwartete Abgänge zum Beginn der Saison sowie in der Winterpause von 6 Spielern, einigen langfristigen Verletzungen von absoluten Leistungsträgern wie Torhüter Kai Vogler und Fabian Sayer, leider die sportlich gesteckten Ziele nicht erreicht wurden, wollten wir nicht in Panik ausbrechen. Wir wissen in Michele genau den richtigen Mann in unserem Verein zu haben um den begonnen Umbruch weiter voran zu bringen. Aus den Gesprächen mit den Spielern und auch in jedem Training, merkt man, dass die Spieler mit vollem Einsatz dabei sind und hinter dem Trainerteam stehen.» (Kommentar: A. Kletner Sportlicher Leiter)

Mit Michele Borrozzino geht man somit schon in die 10 Saison beim SV Ballrechten-Dottingen. Der Verein und das Trainerteam möchte zukünftig noch mehr den Fokus auf junge, entwicklungsfähige Spieler aus der Region setzen um diesen eine gute Plattform für die ersten Schritte im Aktivenbereich zu bieten. Hierfür steht auch Beispielhaft die gute Arbeit der letzten Jahre in der Jugendabteilung der Castellbergschmiede, welche zur neuen Saison auch erfolgreich Früchte trägt. Mit der A-Jugend konnte der Verein in diesem Jahr die Meisterschaft in der Bezirksliga gewinnen. Aus dieser erfolgreichen Mannschaft stossen nun 14 Spieler zu den Aktiven dazu, welche teilweise auch schon in der aktuellen Saison in Kader 1 und Kader 2 zum Einsatz kamen.