SV Ballrechten-Dottingen ist trotz der Niederlage in Hausen im Soll Punktgewinn für den SV Endingen gegen den SV Weil

Die 0:2-Niederlage der Mannschaft von Michele Borrozzino beim Spitzenreiter VfR Hausen wäre mit etwas Spielglück zu verhindern gewesen. „Wir hätten ein Remis in einer ausgeglichenen Partie durchaus verdient gehabt“, so Axel Hilfinger aus der Vorstandschaft des SV Ballrechten-Dottingen. Die Treffer von Florian Ries (37.) und Mario Kaltenmark (88./HE) machten aber letztlich den Unterschied zu Gunsten der Einheimischen aus. Obwohl in Manuel Pfefferle, Christian Casar, Tim Gläsner, David Müller, Ardian Pfeiffer und Simon Bimmler zahlreiche Leistungsträger der Gäste fehlten, zeigte der Tabellendritte jedoch erneut eine äußerst ansprechende Leistung und scheint den größeren personellen Umbruch im Sommer bestens gemeistert zu haben. Daher sind beim SV Ballrechten-Dottingen im Winter keine weiteren Veränderungen geplant. „Unser aktueller Kader ist recht groß, zudem befinden wir uns gerade in einem größeren Umbruch. Natürlich halten wir Augen und Ohren offen, im Defensivbereich könnte schon etwas passieren. Aber momentan ist nichts Konkretes geplant“, so Borrozzino.

Nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Trainer Manuel Gleichauf stand für den SV Endingen wieder ein Ligaspiel an. Gegen den Tabellenzweiten SV Weil konnten die Kaiserstühler die Flut an Gegentoren aus den vergangenen Spielen stoppen und kamen zu einem Achtungserfolg gegen den Mitabsteiger – einem torlosen Remis. Als Trainerin fungiert Kirsten Steinke neben ihrer Tätigkeit im Vorstand aktuell in einer Doppelfunktion und durfte sich mit ihrer Mannschaft über das zweite Spiel ohne Gegentor in dieser Spielzeit freuen. Den dominanten Gästen aus Weil fehlten in der Schlussphase etwas die Körner. Verständlich, denn Angreifer Marvin Stöhr hatte am Vorabend seine Hochzeit gefeiert, bei der einige Spieler anwesend waren. Andreas Schepperle, Coach des SV Weil, lobte die Gastgeber: „Endingen ist nicht so schlecht, wie sie in der Tabelle stehen.“ Das muss der Verbandsliga-Absteiger nun auch dauerhaft nachweisen, um einen zweiten Abstieg in Folge zu verhindern.