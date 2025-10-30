Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gute Stimmung beim SV Ballrechten-Dottingen nach dem vergangenen 4:2-Erfolg gegen die SG Simonswald/Obersimonswald – Foto: Norbert Kreienkamp
SV Ballrechten-Dottingen hat den Spaß am Fußball wiedergefunden
Tabellenzweiter der Bezirksliga – der SV Rot-Weiß Ballrechten-Dottingen scheint nach dem Landesliga-Abstieg die Wende geschafft zu haben. Dabei befindet sich das Team derzeit im Umbruch.
Es nimmt nicht wunder, wenn ein Verein nach dem Abstieg aus der Landesliga zunächst einmal zu kämpfen hat. Leistungsträger werden umworben und schließen sich anderen Mannschaften an, jüngere Spieler müssen bei den Aktiven erst Erfahrungen sammeln. Insbesondere in den Spielzeiten, in denen die Bezirksliga 17 Vereine oder mehr umfasste, stellte dies die Ex-Landesligisten vor extreme Herausforderungen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.