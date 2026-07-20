SV Ballrechten-Dottingen - ein Rückkehrer zur neuen Saison von Alexander Kletner · Heute, 10:31 Uhr · 0 Leser

Fabian Sayer – Foto: Alexander Kletner

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Mit Fabian Sayer präsentiert der SV Ballrechten-Dottingen einen im Verein schon bekannten Neuzugang für die erste Mannschaft zur Saison 2026/27. Der offensive Allrounder fühlt sich insbesondere in der Rolle hinter den Spitzen wohl und bringt durch seine Spielintelligenz, Kreativität und Variabilität zusätzliche Qualität für das Offensivspiel mit. In der Saison 2024/25 sammelte Fabian bereits Erfahrungen in der Landesliga beim SV Ballrechten-Dottingen, ehe er nach einer schweren Verletzung in der letzten Saison wieder zu seinem Heimatverein der Spvgg. Untermünstertal zurückkehrte.

„Fabian ist ein Spieler, der unser Offensivspiel mit seiner Flexibilität und seinen technischen Qualitäten bereichern wird. Wir sind überzeugt, dass er wieder an seine Leistungen aus seinem ersten Gastspiel anknüpfen kann“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner. Da Sayer noch immer einen Großteil des Kaders aus seiner ersten Zeit beim SV kennt, dürfte ihm die Integration leicht fallen. Auch menschlich sehen die Verantwortlichen den Neuzugang als ideale Ergänzung.