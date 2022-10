SV Ballrechten-Dottingen bleibt gegen Hebolzheim erneut torlos Trainerwechsel bei der zweiten Mannschaft des Freiburger FC

Auch im dritten Ligaspiel in Folge blieb der SV Ballrechten-Dottingen bei der 0:1-Heimniederlage gegen den FV Herbolzheim ohne eigenen Treffer und rutschte so auch in der Tabelle weiter ab.

Mit sechs Siegen und sechs Niederlagen belegen die Schützlinge von Michelle Borrozzino nun den achten Tabellenrang. Ein Treffer von Josef Tohmaz in der 69. Spielminute machte am Samstagnachmittag den Unterschied aus. Nach dem tollen Saisonstart, der die Borrozzino-Elf in der Frühphase der Saison in die Spitzengruppe geführt hatte, machen dem SV Ballrechten-Dottingen aktuell vor allem große personelle Probleme zu schaffen. Zu den zahlreichen länger verletzten Spielern gesellten sich am Samstag auch Kapitän Mario Paolillo, Johannes Link und Christian Casar. Auch Chefcoach Michele Borrozzino stand seiner Elf krankheitsbedingt gegen Herbolzheim nicht zur Verfügung. Am kommenden Freitag soll nun mit weiter sehr ausgedünntem Kader gegen die Spvgg. Untermünstertal im Derby wieder getroffen und gepunktet werden.

FFC II mit neuem Coach