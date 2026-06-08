SV Ballrechten-Dottingen 2 kann ersten Neuzugang vermelden von Alexander Kletner · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser

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Der SV Ballrechten-Dottingen kann mit Marco Schächtele einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der Offensivspieler kehrt dabei an eine ehemalige Station zurück. Bereits in der Saison 2017/18 stand Schächtele für den SV Ballrechten-Dottingen auf dem Platz und kennt sowohl den Verein als auch viele Personen im Umfeld bestens. Zuletzt war er für den SC Zienken und davor für den VfR Hausen 2 aktiv und konnte dort seine Offensivqualitäten über mehrere Jahre hinweg konstant unter Beweis stellen. In seiner bisherigen Laufbahn sammelte er zahlreiche Einsätze im Aktivenbereich und erzielte dabei über 100 Pflichtspieltore.

„Marco kennt den Verein und viele Spieler bereits aus seiner früheren Zeit bei uns. Deshalb war der Austausch von Anfang an sehr angenehm“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner. Mit seiner Erfahrung und Torgefahr soll Schächtele künftig vor allem die Offensive des Förderteams verstärken und dort eine wichtige Rolle übernehmen.