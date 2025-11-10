SV Balhorn siegt 3:2 in Dörnberg

Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga hat der SV Balhorn ein echtes Sechs-Punkte-Spiel für sich entschieden. Auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz in Dörnberg feierte die Mannschaft von Trainer Manni Rohde einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg beim FSV Dörnberg II.

Rohde wusste bereits vor dem Anpfiff, dass seine Elf auf dem für sie ungewohnten Untergrund Schwerstarbeit leisten müsse – und so kam es auch. Früh gerieten allerdings die Gastgeber in Unterzahl, als FSV-Torwart Rajan Plavcic nach einer Notbremse gegen Marlon Krug bereits in der 10. Minute die Rote Karte sah. Balhorn konnte die numerische Überlegenheit zunächst nicht nutzen, und Dörnberg ging nach 36 Minuten durch Henrik Dietz sogar in Führung.

Kurz vor der Pause gelang Timo Lachmann (45.+2) der wichtige Ausgleich. In einem intensiven zweiten Durchgang übernahm dann Joel Croll die Hauptrolle: Mit einem Doppelpack (73., 88.) führte er den SVB auf die Siegerstraße. Zwar verkürzte Nick Barthel (89.) für den FSV noch auf 2:3, doch Balhorn verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz bis zum erlösenden Schlusspfiff.

Trainer Manni Rohde zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Die Mannschaft hat in dieser schwierigen Situation hervorragend zusammengearbeitet und sich mannschaftlich super unterstützt. Besonders freut mich, wie geschlossen das Team aufgetreten ist – und wenn man bedenkt, dass fünf Spieler unter 20 Jahren standen, gilt ihnen ein ganz besonderes Lob.“