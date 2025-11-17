SV Balhorn jetzt auf Tabellenplatz zehn

Der SV Balhorn hat im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga ein weiteres wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 3:1 (3:0)-Heimsieg gegen die SG Obermeiser/Westuffeln kletterte der SVB auf Tabellenplatz 10 und verabschiedet sich mit einem deutlichen Aufwärtstrend in die Winterpause.
Seit dem Trainerwechsel zeigt die Mannschaft ein völlig neues Gesicht. Unter dem früheren Coach Jens Steinert gelangen dem Team in acht Partien nur vier Punkte. Seit Manfred „Manni“ Rohde das Ruder übernommen hat, holte der SVB in nur fünf Spielen starke zwölf Punkte. Die Mannschaft tritt deutlich geschlossener auf – jeder kämpft für den anderen, und selbst Ausfälle von Leistungsträgern werden durch Teamgeist und Einsatz aller kompensiert.
Während alle anderen Teams aus dem Tabellenkeller witterungsbedingt spielfrei hatten, nutzte der SV Balhorn seine Chance konsequent. „Diese Effizienz und Kaltschnäuzigkeit brauchst du im Abstiegskampf“, fasste Abteilungsleiter Marius Rüppel den starken Start seiner Mannschaft zusammen. Und der hatte es in sich.
Bereits nach zwölf Minuten staubte Marlon Krug zu seinem ersten Saisontor zum 1:0 ab. Neun Minuten später erhöhte Nico Schaumburg mit einem präzisen Flachschuss ebenfalls zu seinem Premierentor auf 2:0. Nach 26 Minuten schlenzte Bamba Bangaly den Ball sehenswert vom Strafraumrand ins lange Eck – 3:0 und totale Kontrolle für die Heimelf.
Im zweiten Durchgang übernahm die SG Obermeiser/Westuffeln zunehmend das Spiel, während der SVB die Führung verwaltete. In der 63. Minute verkürzte Jan Torben Helmke mit seinem bereits 20. Saisontreffer auf 3:1. Der Torjäger der SG hat damit alleine so viele Tore wie Balhorn bislang insgesamt erzielt – am Ausgang des Spiels änderte das aber nichts.
Die drei Punkte blieben verdient auf dem Distelberg, und der SV Balhorn geht mit Rückenwind ins neue Jahr. Die für nächste Woche geplante Partie gegen Oberelsungen wurde auf 2025 verlegt.
Tore:
1:0 Krug (12.), 2:0 Schaumburg (21.), 3:0 Bangaly (26.), 3:1 Helmke (63.)