SV Balhorn jetzt auf Tabellenplatz zehn 3:1-Heimsieg krönt starken Aufwärtstrend Verlinkte Inhalte KOL Hof-Wolf Obermeiser SV Balhorn

Der SV Balhorn hat im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga ein weiteres wichtiges Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 3:1 (3:0)-Heimsieg gegen die SG Obermeiser/Westuffeln kletterte der SVB auf Tabellenplatz 10 und verabschiedet sich mit einem deutlichen Aufwärtstrend in die Winterpause.

Seit dem Trainerwechsel zeigt die Mannschaft ein völlig neues Gesicht. Unter dem früheren Coach Jens Steinert gelangen dem Team in acht Partien nur vier Punkte. Seit Manfred „Manni“ Rohde das Ruder übernommen hat, holte der SVB in nur fünf Spielen starke zwölf Punkte. Die Mannschaft tritt deutlich geschlossener auf – jeder kämpft für den anderen, und selbst Ausfälle von Leistungsträgern werden durch Teamgeist und Einsatz aller kompensiert. Gestern, 15:00 Uhr SV Balhorn SV Balhorn SG Obermeiser/Westuffeln Obermeiser 3 1 Abpfiff

Während alle anderen Teams aus dem Tabellenkeller witterungsbedingt spielfrei hatten, nutzte der SV Balhorn seine Chance konsequent. „Diese Effizienz und Kaltschnäuzigkeit brauchst du im Abstiegskampf“, fasste Abteilungsleiter Marius Rüppel den starken Start seiner Mannschaft zusammen. Und der hatte es in sich. Bereits nach zwölf Minuten staubte Marlon Krug zu seinem ersten Saisontor zum 1:0 ab. Neun Minuten später erhöhte Nico Schaumburg mit einem präzisen Flachschuss ebenfalls zu seinem Premierentor auf 2:0. Nach 26 Minuten schlenzte Bamba Bangaly den Ball sehenswert vom Strafraumrand ins lange Eck – 3:0 und totale Kontrolle für die Heimelf.