SV Baisingen ist Ü32-Bezirksmeister 2026

– Foto: Fußballbezirk

Ein weiterer Schritt zur Aufwertung des Ü-Fußballs im Bezirk Nordschwarzwald wurde am Freitagabend beim FinalFour der Ü32-Bezirksmeisterschaft beim FC Grünmettstetten gemacht. Vor rund 100 Zuschauern bot das bestens hergerichtete Sportgelände den perfekten Rahmen für einen gelungenen Fußballabend. Ein besonderer Dank gilt dem FC Grünmettstetten als hervorragendem Gastgeber.

Vor dem Finale gedachten alle Anwesenden mit einer Schweigeminute den kürzlich verstorbenen Dieter Arnold sowie Harald „Opa“ Brendle. Mit dieser stillen Geste wurde zwei Persönlichkeiten gedacht, die den Fußball im Bezirk auf unterschiedliche Weise über viele Jahre geprägt und begleitet hatten.

Ab 18 Uhr rollte der Ball mit den ersten Begegnungen des FinalFour. Die Spiele waren geprägt von Spannung, sportlichem Ehrgeiz und einem fairen Miteinander. Natürlich spielte im Verlauf des Abends auch das Elfmeterschießen eine wichtige Rolle. Die neue Regelung mit nur drei Schützen pro Mannschaft war einigen Beteiligten noch nicht bekannt beziehungsweise noch nicht allen Mannschaften vermittelt worden, sodass hier zunächst noch Aufklärungsarbeit geleistet werden musste.

Für einen reibungslosen Ablauf sorgten die Schiedsrichter der SRG Nördlicher Schwarzwald. Achim Hank und Yaser Yilmaz hatten die Begegnungen jederzeit im Griff und leiteten die Spiele souverän.

Trotz des gesunden Ehrgeizes der Mannschaften stand der Spaß am Ü-Fußball und die Gemeinschaft im Vordergrund. Senioren-Staffelleiter Matthias Pakai sowie Gastgeber und Mannschaften zeigten sich mit dem Abend und dem neuen FinalFour-Format sehr zufrieden. Ein herzliches Dankeschön gilt dem FC Grünmettstetten für die hervorragende Organisation, den Schiedsrichtern für ihre souveräne Spielleitung sowie allen Mannschaften für ihre faire Spielweise und einen rundum gelungenen Fußballabend. Mit dem erfolgreichen FinalFour wurde ein weiteres positives Zeichen für die Zukunft des Ü-Fußballs im Bezirk Nordschwarzwald gesetzt.

Halbfinale Spiel 1

SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen – SGM Talheim 0 : 0 / 3 : 2 n.E.

Im ersten Halbfinale der Ü32-Bezirksmeisterschaft war die SGM Talheim über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Mit zwei bis drei hochkarätigen Torchancen hätte sie früh mit 2:0 oder sogar 3:0 in Führung gehen müssen, ließ diese Möglichkeiten jedoch ungenutzt.

Nach der Pause präsentierte sich die SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen defensiv deutlich stabiler und ließ kaum noch Torchancen der Talheimer zu. Offensiv setzte sie nur wenige Akzente, verteidigte das torlose Unentschieden jedoch souverän bis zum Schlusspfiff.

Im anschließenden Elfmeterschießen fiel die Entscheidung. Bereits der erste Elfmeter der SGM Talheim klatschte an die Unterkante der Latte und sprang wieder aus dem Tor. Diesen Vorteil nutzte die SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen konsequent und gewann das Elfmeterschießen mit 3:2. Damit zog die SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen ins Finale der Ü32-Bezirksmeisterschaft ein.

Halbfinale Spiel 2

SV Baisingen – TSF Dornhan 3 : 1

Im zweiten Halbfinale war der TSF Dornhan in der ersten Halbzeit die etwas bessere Mannschaft und hatte leichte Feldvorteile. Mitte der ersten Halbzeit führte jedoch ein Abwehrfehler der Dornhaner dazu, dass der SV Baisingen mit 1:0 in Führung ging.

Nach der Pause nutzte der SV Baisingen seine Chancen konsequent und erhöhte zunächst auf 2:0. Mitte der zweiten Halbzeit fiel dann das 3:0, womit die Baisinger die Weichen endgültig auf den Finaleinzug stellten. Der TSF Dornhan gab sich nicht auf und erzielte kurz vor Schluss noch den Treffer zum 1:3. Am Ende setzte sich der SV Baisingen mit 3:1 durch und zog verdient ins Finale der Ü32-Bezirksmeisterschaft ein.

Elfmeterschießen um Platz 3

SGM Talheim – TSF Dornhan 3 : 4 n.E.

Im Elfmeterschießen um Platz 3 ging es sprichwörtlich um die „goldene Ananas“. Daher wurde nach der Regelung aus der vergangenen Saison geschossen: Fünf Schützen pro Mannschaft traten jeweils an. Nach zahlreichen Fehlschüssen blieb die Entscheidung lange offen. Letztlich setzte sich der TSF Dornhan im Elfmeterschießen durch und sicherte sich den dritten Platz der Ü32-Bezirksmeisterschaft – sehr zur Freude der eigenen Mannschaftskollegen, für die damit das ein oder andere Freibier gesichert war.

Finale

SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen - SV Baisingen 0 : 0 / 6:7 n.E.

Das Finale der Ü32-Bezirksmeisterschaft entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch mit zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten. Bereits in der regulären Spielzeit hatten beide Mannschaften mehrfach die Möglichkeit, die Partie für sich zu entscheiden.

Dabei hatte der SV Baisingen die deutlich besseren Möglichkeiten. Der Torhüter der SGM Rohrdorf/Eckenweiler/Weitingen war einige Male bereits geschlagen, doch seine Mitspieler auf der Linie sowie das Aluminium verhinderten einen Rückstand. Somit blieb es nach der regulären Spielzeit beim Unentschieden und die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen.

Auch dort entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Bei nur drei Schützen pro Mannschaft geriet der SV Baisingen zunächst ins Hintertreffen, kämpfte sich jedoch eindrucksvoll zurück. Am Ende hatte der SV Baisingen das glücklichere Ende für sich und sicherte sich den Titel der Ü32-Bezirksmeisterschaft.