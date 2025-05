SV Baindt überragt – Vogt und Kressbronn im Gleichschritt

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Bodensee brachte keine Veränderungen an der Tabellenspitze: Sowohl der SV Kressbronn als auch der SV Vogt holten einen Sieg. Der SV Baindt präsentierte sich in Torlaune und überrollte die SGM Unterzeil/Seibranz mit 6:2. Der SV Achberg verlor nach großem Kampf gegen den TSV Meckenbeuren und kann rechnerisch nur noch den Relegationsrang erreichen.



Der SV Baindt ließ von Beginn an keinen Zweifel an seiner Dominanz aufkommen und legte in den ersten 35 Minuten vier Tore vor. Jan Fischer erzielte dabei einen lupenreinen Hattrick (1., 2., 21.), Philipp Thoma erhöhte auf 4:0 (35.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Louis Hierlemann mit einem Doppelpack (50., 60.), doch Baindt schlug durch Michael Brugger (70.) und erneut Jan Fischer (74.) zurück. Die Gäste mussten zudem nach einer Roten Karte gegen Simon Jäger (67.) in Unterzahl agieren. Baindt behauptet Rang drei, Unterzeil bleibt auf Rang acht.

----



In einer intensiven Begegnung unterlag der SV Achberg trotz großem Kampf dem TSV Meckenbeuren mit 2:3. Fabian Kreuzer brachte die Gäste in Führung (31.), ehe Fabian Jörg (54.) zum 1:1 traf. Die erneute Führung duch Jan Mathis konnt Nico Pfersich (70.) ausgleichen. Den umjubelten Siegtreffer erzielte wiederum Mathis tief in der Nachspielzeit (90.+8). Achberg kann nun maximal den Platz zur Abstiegsrelegation erreichen, Meckenbeuren steht mit 37 Punkten auf Platz 10.

---