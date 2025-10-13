SV Baindt siegt gegen den SV Aichstetten

SV Baindt – SV Aichstetten 4:1 (2:0)
Nach Wochen mit angespanntem Kader konnte das Trainerduo Rolf Weiland und Sandro Caltabiano endlich wieder nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Tobias Szeibel (Urlaub) und Lukas Walser (Praktikum in Portugal) fehlten im Aufgebot.
Die Gastgeber erwischten einen ordentlichen Start und erspielten sich in der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Baindt dann eiskalt zu – und das gleich doppelt.
Zunächst setzte sich der flinke Jan Fischer stark über außen durch und bediente im Strafraum Mika Dantona, der überlegt zum 1:0 traf. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Treffer: Nach einem Freistoß von der Mittellinie landete der Ball bei Marko Szeibel, der clever auf Philipp Thoma verlagerte. Dieser zog bis zur Grundlinie durch und legte flach in die Mitte, wo Michael Brugger nur noch einschieben musste.
Nach dem Seitenwechsel verpasste es Baindt zunächst, den Sack frühzeitig zuzumachen. Stattdessen verkürzte der Aufsteiger aus Aichstetten mit einem seiner wenigen Abschlüsse. Doch die Antwort der Hausherren folgte in der Schlussphase: Max Kretzer setzte sich im Mittelfeld stark durch und schickte Sandro Caltabiano auf die Reise – im Eins-gegen-Eins blieb dieser eiskalt. Den Schlusspunkt setzte wiederum Kretzer, der eine Flanke von Philipp Thoma per Kopf zum 4:1 verwertete.
Baindt zeigte insgesamt eine gute Leistung mit vielen langen Bällen auf beiden Seiten und hätte die Partie bereits früher entscheiden können.
Ausblick: Am kommenden Spieltag wartet mit dem FV Bad Waldsee der nächste Aufsteiger
SV Baindt: Benjamin Walser, Michael Brugger, Lukas Zweifel (80. Marc Bolgert), David Krauter (85. Philipp Kneisl), Philipp Thoma, Marko Szeibel, Nico Geggier (67. Kevin Lang), Jan Fischer (85. Tobias Fink), Mika Dantona, Sandro Caltabiano, Leon Geng (75. Max Kretzer) - Spielertrainer: Sandro Caltabiano - Trainer: Rolf Weiland
Schiedsrichter: Tobias Keck (Lehr)
Tore: 1:0 Mika Dantona (43.), 2:0 Michael Brugger (45.), 2:1 Sebastian Zeh (70.), 3:1 Sandro Caltabiano (84.), 4:1 Max Kretzer (88.)
Bericht: MS