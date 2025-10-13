SV Baindt siegt gegen den SV Aichstetten Verlinkte Inhalte Bezirksliga Bodensee Aichstetten SV Baindt

SV Baindt – SV Aichstetten 4:1 (2:0) Nach Wochen mit angespanntem Kader konnte das Trainerduo Rolf Weiland und Sandro Caltabiano endlich wieder nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Tobias Szeibel (Urlaub) und Lukas Walser (Praktikum in Portugal) fehlten im Aufgebot.

Die Gastgeber erwischten einen ordentlichen Start und erspielten sich in der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Baindt dann eiskalt zu – und das gleich doppelt. Zunächst setzte sich der flinke Jan Fischer stark über außen durch und bediente im Strafraum Mika Dantona, der überlegt zum 1:0 traf. Nur wenige Minuten später folgte der nächste Treffer: Nach einem Freistoß von der Mittellinie landete der Ball bei Marko Szeibel, der clever auf Philipp Thoma verlagerte. Dieser zog bis zur Grundlinie durch und legte flach in die Mitte, wo Michael Brugger nur noch einschieben musste.