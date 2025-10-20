SV Baindt II gewinnt 5:2-Spektakel, irres 8:4 der SpVgg Lindau

SV Baindt II – FV Molpertshaus 5:2

Ein torreiches und unterhaltsames Spiel boten der SV Baindt II und der FV Molpertshaus. Konstantin Knisel brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), Johannes Schnez legte wenig später nach (15.). Molpertshaus fand danach besser ins Spiel: Elias Bayler (30.) und Florian Weiler (47., Foulelfmeter) glichen aus. Doch Baindt antwortete eindrucksvoll: Philipp Kneisl (59.) stellte die Führung wieder her, bevor Konstantin Knisel (78.) und Johannes Schnez (83.) mit ihren zweiten Treffern den Heimsieg perfekt machten.

SG Baienfurt – TSV Eschach II 3:0

Die SG Baienfurt überzeugte mit einer abgeklärten Leistung und ließ defensiv kaum etwas zu. Fabian Weggerle verwandelte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter sicher (45.+1). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Stefan Sauter (60.) auf 2:0, ehe Fabian Frey (84.) den Endstand besorgte. Eschach II kämpfte, blieb aber offensiv zu harmlos, um das Spiel noch zu drehen.

SV Ankenreute – VfB Friedrichshafen II 2:0

Vor 150 Zuschauern zeigte der SV Ankenreute eine disziplinierte und effektive Vorstellung. Luca Rief traf früh per Foulelfmeter (8.) und brachte die Hausherren in Führung. Pascal Beck (45.) legte kurz vor der Pause das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Ankenreute konzentriert und ließ keine echte Chance mehr zu – ein Heimsieg mit einer geschlossenen Teamleistung.

SV Weissenau – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 0:2

Der SV Weissenau zeigte Einsatz, blieb im Abschluss aber glücklos. Julius Strobel brachte die Gäste kurz vor der Pause per Foulelfmeter (44.) in Front. Moritz Fäßler (70.) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 und sorgte damit für die Entscheidung. Die Gäste überzeugten durch Effizienz und gute Organisation, während Weissenau trotz engagierter Leistung ohne Torerfolg blieb.

SV Kehlen – SV Mochenwangen 3:0

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der Gabriel Oancea (45.) für Mochenwangen Gelb-Rot sah, nutzte der SV Kehlen die Überzahl konsequent. Andre Stetter (76.) eröffnete den Torreigen, Maximilian Rieber (84.) und Martin Schreiner (86.) sorgten in der Schlussphase für klare Verhältnisse. Kehlen feierte einen verdienten Sieg und überzeugte besonders durch seine starke Schlussphase.

SG Waldburg/Grünkraut – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:1

Ein intensives Duell mit Spannung bis zur letzten Sekunde. Henri Lachenmayer brachte die SG Waldburg/Grünkraut in der 48. Minute in Führung. Tim Mayer glich per Foulelfmeter (79.) aus. In der Nachspielzeit vergab Marius Müller die große Chance auf den Sieg, als er einen Strafstoß nicht verwandeln konnte. Kurz darauf sah Dilaver Muslijevski (90.) Gelb-Rot – am Ende blieb es beim Unentschieden.

SK Weingarten – TSG Ailingen II 4:1

Der SK Weingarten erwischte den besseren Start: Burhan Soyudogru traf früh (4.), doch Dominik Schneider (22.) glich aus. Nach der Pause scheiterte Rahman Soyudogru mit einem Foulelfmeter (48.), ehe Burhan Soyudogru (52.) sein zweites Tor erzielte. Noah Riel (81.) und Oguzhan Selale (86.) machten den deutlichen Sieg perfekt. Eine starke zweite Halbzeit sicherte den Gastgebern die drei Punkte.

TSV Berg II – SG Aulendorf 4:1

Der TSV Berg II legte eine konzentrierte Vorstellung hin und entschied das Spiel frühzeitig. David Rittner (26.) und Meris Ajdarpasic (34.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel erhöhte Markus Maurer (51.) auf 3:0, ehe Andreas Krenzler (54.) für Aulendorf traf. Johannes Moser (80.) setzte den Schlusspunkt zum 4:1. Ein verdienter Heimsieg für Berg II, das über weite Strecken die aktivere Mannschaft war.