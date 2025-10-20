SV Baindt II gewinnt 5:2-Spektakel, irres 8:4 der SpVgg Lindau

SpVgg Lindau – TSV Neukirch 8:4
In einem torreichen und temporeichen Spiel setzte sich die SpVgg Lindau klar durch. Tolga Korkmaz sorgte mit einem Doppelpack (16., 21.) früh für die Führung, ehe Max Golm (30.) verkürzte. Die Lindauer blieben aber brandgefährlich: Tarik Hadzic (33.), Kaan Basar (35.) und erneut Hadzic (39.) schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 5:1. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV Neukirch durch Treffer von Max Golm (47.) und Sebastian Schneiders (50.) kurzzeitig heran, doch Djamel Eddine Yachir (56., Foulelfmeter), Kaan Basar (58.) und erneut Yachir (64.) machten alles klar. Jonathan Ruschka (83.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik – ein spektakuläres Torfestival.
FC Wangen II – SGM HENOBO 4:1
Die Gäste gingen durch Yanick Minge (23.) in Führung, doch Simon Zirn drehte mit einem starken Dreierpack (40., 54., 71.) die Partie zugunsten des FC Wangen II. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Benedikt Schraivogel (59.) wegen Handspiels außerhalb des Strafraums wurde es für die SGM HENOBO noch schwerer. In der Nachspielzeit sorgte Momodou Bobo Sowe (90.+3) für den 4:1-Endstand.
SG Kißlegg – SV Wolfegg 0:0
Ein umkämpftes Duell ohne Tore, aber mit viel Einsatz. Beide Teams lieferten sich intensive Zweikämpfe, kamen aber kaum zu klaren Chancen. In der Schlussphase sahen gleich zwei Spieler Gelb-Rot: Marc Hirscher (80.) nach einem Zweikampf und Gregor Wurster (90.) in einer fragwürdigen Entscheidung des Schiedsrichters. Am Ende blieb es beim torlosen Remis, das vor allem durch Disziplin und Kampf geprägt war.
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – FC Scheidegg 1:1
Der FC Scheidegg startete besser und ging früh durch Roman Liwinez (8.) in Führung. Nach der Pause steigerte sich die Heimelf deutlich und wurde durch Roman Klink (48.) mit dem Ausgleich belohnt. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Möglichkeiten, doch es blieb beim Unentschieden.
SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler – TSV Schlachters 3:1
Vor 290 Zuschauern legte die SG Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler einen starken Auftritt hin. Fabian Kobel (14.) und Simon Goldbrunner (37.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Anschlusstreffer von Jannik Mayr (50.) blieb es kurz spannend, ehe Michael Geser (87., Foulelfmeter) den Heimsieg sicherte.
FC Isny – SV Eglofs 3:1
Der FC Isny zeigte sich vor 200 Zuschauern in Torlaune. Eren Soydemir traf doppelt (18., 54.), ehe Feras Abo Aljedian (58.) das 3:0 nachlegte. Ein spätes Eigentor von Marius Kurringer (90.) brachte Eglofs noch auf 3:1 heran, änderte aber nichts am Erfolg des Gastgebers.
SV Amtzell – SG Argental 2:0
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschied der SV Amtzell das Spiel mit einer starken Schlussphase. Salvatore Bellusci (60.) erzielte das wichtige 1:0, bevor Florian Krug (83.) den Endstand markierte. Paul Dingler (74.) sah bei den Gästen Gelb-Rot. Amtzell überzeugte durch Ruhe und Effizienz.
TSV Ratzenried – SGM Beuren/Rohrdorf 0:2
Die Gäste zeigten eine abgeklärte Leistung und setzten sich verdient durch. Fabian Scholz (36.) traf per Foulelfmeter zur Führung, und Maximilian Hörburger (75.) sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung. Der TSV Ratzenried kämpfte zwar bis zum Schluss, fand aber gegen die stabile Defensive der SGM kein Durchkommen.