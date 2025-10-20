 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Reiner Uhlenbrook

SV Baindt II gewinnt 5:2-Spektakel, irres 8:4 der SpVgg Lindau

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Bodensee los?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Bodensee

Kreisliga A1:

SV Baindt II – FV Molpertshaus 5:2
Ein torreiches und unterhaltsames Spiel boten der SV Baindt II und der FV Molpertshaus. Konstantin Knisel brachte die Gastgeber früh in Führung (10.), Johannes Schnez legte wenig später nach (15.). Molpertshaus fand danach besser ins Spiel: Elias Bayler (30.) und Florian Weiler (47., Foulelfmeter) glichen aus. Doch Baindt antwortete eindrucksvoll: Philipp Kneisl (59.) stellte die Führung wieder her, bevor Konstantin Knisel (78.) und Johannes Schnez (83.) mit ihren zweiten Treffern den Heimsieg perfekt machten.

SG Baienfurt – TSV Eschach II 3:0
Die SG Baienfurt überzeugte mit einer abgeklärten Leistung und ließ defensiv kaum etwas zu. Fabian Weggerle verwandelte kurz vor der Pause einen Foulelfmeter sicher (45.+1). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Stefan Sauter (60.) auf 2:0, ehe Fabian Frey (84.) den Endstand besorgte. Eschach II kämpfte, blieb aber offensiv zu harmlos, um das Spiel noch zu drehen.

SV Ankenreute – VfB Friedrichshafen II 2:0
Vor 150 Zuschauern zeigte der SV Ankenreute eine disziplinierte und effektive Vorstellung. Luca Rief traf früh per Foulelfmeter (8.) und brachte die Hausherren in Führung. Pascal Beck (45.) legte kurz vor der Pause das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Ankenreute konzentriert und ließ keine echte Chance mehr zu – ein Heimsieg mit einer geschlossenen Teamleistung.

SV Weissenau – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss 0:2
Der SV Weissenau zeigte Einsatz, blieb im Abschluss aber glücklos. Julius Strobel brachte die Gäste kurz vor der Pause per Foulelfmeter (44.) in Front. Moritz Fäßler (70.) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 und sorgte damit für die Entscheidung. Die Gäste überzeugten durch Effizienz und gute Organisation, während Weissenau trotz engagierter Leistung ohne Torerfolg blieb.

SV Kehlen – SV Mochenwangen 3:0
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der Gabriel Oancea (45.) für Mochenwangen Gelb-Rot sah, nutzte der SV Kehlen die Überzahl konsequent. Andre Stetter (76.) eröffnete den Torreigen, Maximilian Rieber (84.) und Martin Schreiner (86.) sorgten in der Schlussphase für klare Verhältnisse. Kehlen feierte einen verdienten Sieg und überzeugte besonders durch seine starke Schlussphase.

SG Waldburg/Grünkraut – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 1:1
Ein intensives Duell mit Spannung bis zur letzten Sekunde. Henri Lachenmayer brachte die SG Waldburg/Grünkraut in der 48. Minute in Führung. Tim Mayer glich per Foulelfmeter (79.) aus. In der Nachspielzeit vergab Marius Müller die große Chance auf den Sieg, als er einen Strafstoß nicht verwandeln konnte. Kurz darauf sah Dilaver Muslijevski (90.) Gelb-Rot – am Ende blieb es beim Unentschieden.

SK Weingarten – TSG Ailingen II 4:1
Der SK Weingarten erwischte den besseren Start: Burhan Soyudogru traf früh (4.), doch Dominik Schneider (22.) glich aus. Nach der Pause scheiterte Rahman Soyudogru mit einem Foulelfmeter (48.), ehe Burhan Soyudogru (52.) sein zweites Tor erzielte. Noah Riel (81.) und Oguzhan Selale (86.) machten den deutlichen Sieg perfekt. Eine starke zweite Halbzeit sicherte den Gastgebern die drei Punkte.

TSV Berg II – SG Aulendorf 4:1
Der TSV Berg II legte eine konzentrierte Vorstellung hin und entschied das Spiel frühzeitig. David Rittner (26.) und Meris Ajdarpasic (34.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel erhöhte Markus Maurer (51.) auf 3:0, ehe Andreas Krenzler (54.) für Aulendorf traf. Johannes Moser (80.) setzte den Schlusspunkt zum 4:1. Ein verdienter Heimsieg für Berg II, das über weite Strecken die aktivere Mannschaft war.

Kreisliga A2:

SpVgg Lindau – TSV Neukirch 8:4
In einem torreichen und temporeichen Spiel setzte sich die SpVgg Lindau klar durch. Tolga Korkmaz sorgte mit einem Doppelpack (16., 21.) früh für die Führung, ehe Max Golm (30.) verkürzte. Die Lindauer blieben aber brandgefährlich: Tarik Hadzic (33.), Kaan Basar (35.) und erneut Hadzic (39.) schraubten das Ergebnis bis zur Pause auf 5:1. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV Neukirch durch Treffer von Max Golm (47.) und Sebastian Schneiders (50.) kurzzeitig heran, doch Djamel Eddine Yachir (56., Foulelfmeter), Kaan Basar (58.) und erneut Yachir (64.) machten alles klar. Jonathan Ruschka (83.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik – ein spektakuläres Torfestival.

FC Wangen II – SGM HENOBO 4:1
Die Gäste gingen durch Yanick Minge (23.) in Führung, doch Simon Zirn drehte mit einem starken Dreierpack (40., 54., 71.) die Partie zugunsten des FC Wangen II. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Benedikt Schraivogel (59.) wegen Handspiels außerhalb des Strafraums wurde es für die SGM HENOBO noch schwerer. In der Nachspielzeit sorgte Momodou Bobo Sowe (90.+3) für den 4:1-Endstand.

SG Kißlegg – SV Wolfegg 0:0
Ein umkämpftes Duell ohne Tore, aber mit viel Einsatz. Beide Teams lieferten sich intensive Zweikämpfe, kamen aber kaum zu klaren Chancen. In der Schlussphase sahen gleich zwei Spieler Gelb-Rot: Marc Hirscher (80.) nach einem Zweikampf und Gregor Wurster (90.) in einer fragwürdigen Entscheidung des Schiedsrichters. Am Ende blieb es beim torlosen Remis, das vor allem durch Disziplin und Kampf geprägt war.

SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – FC Scheidegg 1:1
Der FC Scheidegg startete besser und ging früh durch Roman Liwinez (8.) in Führung. Nach der Pause steigerte sich die Heimelf deutlich und wurde durch Roman Klink (48.) mit dem Ausgleich belohnt. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Möglichkeiten, doch es blieb beim Unentschieden.

SG SV Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler – TSV Schlachters 3:1
Vor 290 Zuschauern legte die SG Achberg/Neuravensburg/TSV Hergensweiler einen starken Auftritt hin. Fabian Kobel (14.) und Simon Goldbrunner (37.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Nach dem Anschlusstreffer von Jannik Mayr (50.) blieb es kurz spannend, ehe Michael Geser (87., Foulelfmeter) den Heimsieg sicherte.

FC Isny – SV Eglofs 3:1
Der FC Isny zeigte sich vor 200 Zuschauern in Torlaune. Eren Soydemir traf doppelt (18., 54.), ehe Feras Abo Aljedian (58.) das 3:0 nachlegte. Ein spätes Eigentor von Marius Kurringer (90.) brachte Eglofs noch auf 3:1 heran, änderte aber nichts am Erfolg des Gastgebers.

SV Amtzell – SG Argental 2:0
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit entschied der SV Amtzell das Spiel mit einer starken Schlussphase. Salvatore Bellusci (60.) erzielte das wichtige 1:0, bevor Florian Krug (83.) den Endstand markierte. Paul Dingler (74.) sah bei den Gästen Gelb-Rot. Amtzell überzeugte durch Ruhe und Effizienz.

TSV Ratzenried – SGM Beuren/Rohrdorf 0:2
Die Gäste zeigten eine abgeklärte Leistung und setzten sich verdient durch. Fabian Scholz (36.) traf per Foulelfmeter zur Führung, und Maximilian Hörburger (75.) sorgte mit dem 2:0 für die Entscheidung. Der TSV Ratzenried kämpfte zwar bis zum Schluss, fand aber gegen die stabile Defensive der SGM kein Durchkommen.

