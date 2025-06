SV Baindt II: "Die große Mehrheit war für den Aufstieg"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net FuPa Württemberg sprach mit Trainer Timo Geggier im Interview

Was hat aus deiner Sicht den Ausschlag für eure Meisterschaft gegeben?



Da gibt es mehrere Gründe: wir haben ein stabiles Gerüst aus Führungsspielern / Leistungsträgern, einen recht breiten Kader, eine gute Trainingsbeteiligung (auch wenn es aus Trainersicht immer besser sein kann) und eine super Stimmung im Kader. Meilensteine auf dem Weg zur Meisterschaft waren sicher die Siege gegen Meckenbeuren in der Hinrunde in der Nachspielzeit und in der Rückrunde gegen Kressbronn. Zudem hatten wir kaum „Durchhänger“ und haben sehr konstant gespielt.





Welche Stärken gibt es in eurem Team?



Wie bereits erwähnt haben wir eine super Stimmung im Team. Das gepaart mit der Qualität der Jungs und der Moral, auch nach Rückschlägen noch ein Spiel gewinnen zu können, sind sicherlich Stärken des Teams.





Ist eine Abschlussfahrt des Teams geplant? Wenn ja, wo geht es hin?



Ja, dieses Mal geht es gemeinsam mit der Ersten nach Düsseldorf.





Werdet ihr das Aufstiegsrecht wahrnehmen?



Wir haben die Mannschaft entscheiden lassen und die große Mehrheit war für den Aufstieg, weshalb wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen und nächste Saison Kreisliga A spielen.





Bestimmt laufen bei euch schon die Kaderplanungen für die neue Saison. Was steht an Zu- und Abgängen bereits fest?



⁠In der „Zwoite“ verlassen uns Jojo Heisele (zurück zum Heimatverein Ettenkirch) und Marius „König“ Hahn (Karrierenende). Stand jetzt freuen wir uns auf einen „Neuzugang“, denn Markus Wöhr fiel die ganze Saison aus (Kreuzbandriss) und ist ab der Vorbereitung wieder verfügbar. Ansonsten bauen wir auf die Jungs die den Aufstieg geschafft haben. Zudem bekommen wir als zweite Mannschaft immer wieder Spieler der Ersten, um den Jungs Spielpraxis zu geben.





Wenn du schon einen Ausblick auf die Saison 2025/2026 wagst. Welches Ziel habt ihr da?



⁠Wir werden natürlich krasser Außenseiter sein. Wir wollen die Erfahrung Kreisliga A mitnehmen, jedes Spiel Gas geben und dann schauen was am Ende dabei heraus kommt. Ziel bzw. Wunsch wäre es natürlich, am Ende über dem Strich zu stehen.