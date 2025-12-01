SV Baindt holt spät ein 2:2 gegen den FV Ravensburg II Verlinkte Inhalte Bezirksliga Bodensee SV Baindt FV Ravensb. II

SV Baindt – FV Ravensburg II 2:2 (0:1) Nur wenige Tage nach dem erfolgreichen Weiterkommen im Bezirkspokal gegen den SV Ankenreute trat der SV Baindt am 17. Spieltag zum „Heimspiel“ auf dem Kunstrasen in Weingarten gegen den FV Ravensburg II an. Gegen den Landesliga-Absteiger entwickelte sich eine intensive Partie, die mit einem 2:2-Unentschieden endete.

Die Gäste erwischten den besseren Start und nutzten nach 19 Minuten eine sauber herausgespielte Aktion über die linke Seite zur Führung. Ravensburg II zeigte in der ersten Hälfte die reifere Spielanlage, doch Baindt steigerte sich spürbar gegen Ende des ersten Durchgangs und fand immer besser ins Spiel. Nach der Pause knüpfte der SVB an diese Phase an und übernahm zunehmend die Initiative. Umso bitterer fiel das 0:2: An der Mittellinie blieb ein Foulspiel an einem Baindter Spieler ohne Pfiff, die Gäste spielten weiter und nutzten die ungeordnete Situation sofort aus. Ein Steilpass in den Strafraum sorgte für Verwirrung, und beim Versuch zu klären sprang der Ball unglücklich vom eigenen Mann ins Tor (78.).