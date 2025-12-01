SV Baindt holt spät ein 2:2 gegen den FV Ravensburg II

SV Baindt – FV Ravensburg II 2:2 (0:1)
Nur wenige Tage nach dem erfolgreichen Weiterkommen im Bezirkspokal gegen den SV Ankenreute trat der SV Baindt am 17. Spieltag zum „Heimspiel“ auf dem Kunstrasen in Weingarten gegen den FV Ravensburg II an. Gegen den Landesliga-Absteiger entwickelte sich eine intensive Partie, die mit einem 2:2-Unentschieden endete.
Die Gäste erwischten den besseren Start und nutzten nach 19 Minuten eine sauber herausgespielte Aktion über die linke Seite zur Führung. Ravensburg II zeigte in der ersten Hälfte die reifere Spielanlage, doch Baindt steigerte sich spürbar gegen Ende des ersten Durchgangs und fand immer besser ins Spiel.
Nach der Pause knüpfte der SVB an diese Phase an und übernahm zunehmend die Initiative. Umso bitterer fiel das 0:2: An der Mittellinie blieb ein Foulspiel an einem Baindter Spieler ohne Pfiff, die Gäste spielten weiter und nutzten die ungeordnete Situation sofort aus. Ein Steilpass in den Strafraum sorgte für Verwirrung, und beim Versuch zu klären sprang der Ball unglücklich vom eigenen Mann ins Tor (78.).
Der SV Baindt zeigte jedoch Moral. Nur wenige Minuten später köpfte der eingewechselte Marc Bolgert nach einer Ecke zum Anschlusstreffer ein. In der Nachspielzeit folgte der umjubelte Ausgleich: Ein abgefälschter Weitschuss von Sandro Caltabiano fand den Weg ins Tor. Kurz vor dem Abpfiff musste Baindt noch eine Gelb-Rote Karte hinnehmen, am leistungsgerechten Punktgewinn änderte das jedoch nichts.
Ausblick:
Am kommenden Samstag steht bereits das erste Rückrundenspiel an. Gegen den SV Weingarten in Oberzell auf dem Kunstrasen.
SV Baindt: Benjamin Walser, Tobias Szeibel, Lukas Zweifel, David Krauter, Philipp Thoma, Marko Szeibel, Jan Fischer (21. Daniel Kronenberger), Mika Dantona, Kevin Lang (82. Marc Bolgert), Max Kretzer, Leon Geng (72. Sandro Caltabiano) - Spielertrainer: Sandro Caltabiano - Trainer: Rolf Weiland
Tore: 0:1 Leon Gorgol (19.), 0:2 Eigentor (78.), 1:2 Marc Bolgert (87.), 2:2 Sandro Caltabiano (90.)
Gelb-Rot: Tobias Szeibel (90./SV Baindt/)