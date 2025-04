SV Baiersbronn empfängt Salzstetten, Altburg reist nach Freudenstadt

---

Vöhringen empfängt das Schlusslicht Marschalkenzimmern. Der Abstieg ist für die Gastgeber noch nicht ganz abgewendet, aber sie haben mit einer guten Rückrunde ihre Chancen im Abstiegskampf verbessert. Marschalkenzimmern hingegen ist stark in Bedrängnis, der Klassenerhalt scheint fast unmöglich. Ein Sieg ist für beide Mannschaften unverzichtbar, doch Vöhringen dürfte die besseren Karten haben.

Das Spiel zwischen dem abstiegsgefährdeten SV Gündringen und dem Tabellenersten TuS Ergenzingen könnte die Weichen für beide Teams stellen. Gündringen steht mit dem Rücken zur Wand und benötigt dringend einen Sieg, um nicht weiter ins Abstiegsgespenst abzurutschen. TuS Ergenzingen hingegen will an der Tabellenspitze dranbleiben und seinen Aufstiegstraum weiter hegen. Dieses ungleiche Duell verspricht dennoch viel Kampfgeist.

Baiersbronn, das in der oberen Tabellenregion mitmischt, erwartet ein stark kämpfendes Team aus Salzstetten. Die Gäste haben sich bisher im Mittelfeld etabliert, stehen aber unter dem Druck, weiter zu punkten, um nicht unnötig in die Nähe des Abstiegsgespenstes zu geraten. Für Baiersbronn geht es um den Anschluss an die oberen Plätze, und sie werden alles daransetzen, die Punkte zu Hause zu behalten.

---