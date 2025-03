SV Baiersbronn demontiert Altburg – Gechingen verpasst Tabellenführung

So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

Die Begegnung begann mit einem dominanten Baiersbronner Auftritt. Bereits in der 12. Minute brachte Bruno Ribeiro die Gäste in Führung. In der Folge baute der SVB seinen Vorsprung kontinuierlich aus: Sebastian Braun (24.) und Jonas Hanfstein (28.) trafen binnen weniger Minuten, bevor Braun kurz vor der Halbzeitpause seinen zweiten Treffer erzielte (42.).

Auch nach Wiederanpfiff machte Baiersbronn keine Anstalten, das Tempo zu drosseln. Rico Finkbeiner (48.) und Hanfstein mit seinem zweiten Tor (50.) sorgten für eine uneinholbare 6:0-Führung. Jonathan Stockinger konnte für Altburg auf 1:6 verkürzen (53.), doch die Gäste ließen sich nicht beirren. Janik Frei (73.) stellte den alten Abstand wieder her, ehe Paul Eckert in derselben Minute (73.) zum 2:7 traf. Den Schlusspunkt setzte erneut Braun mit seinem dritten Treffer in der 90. Minute.

Ein auch in der Höhe verdienter Erfolg für Baiersbronn, das sich mit diesem Sieg in der oberen Tabellenhälfte festsetzt. Altburg bleibt mit 30 Punkten auf Rang elf.

---