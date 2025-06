SV Bad Tölz: Mit Kantersieg gegen Egling zum Klassenerhalt

Tölzer sichern sich mit 6:3 in Egling den Ligaverbleib in der Kreisklasse

In den Minuten kurz vor und kurz nach der Pause kamen bei den Sportfreunden Glücksgefühle auf. Es lief schon die Nachspielzeit des ersten Durchgangs, als SF-Kapitän Callum Hatsell per Kopfball über SV-Torhüter Max Hollmann hinweg den 1:1-Pausenstand markierte und damit die Gästeführung aus der 12. Minute ausglich. Nach einem Steckpass aus dem Mittelfeld war Simon Essendorfer plötzlich allein aufs Eglinger Tor zugeeilt und hatte Schlussmann Fabian Schneider keine Abwehrchance gelassen. Als dann noch Lorenz Kratz nur drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit Hollmann mit einem Heber überwand und die Partie zugunsten der Sportfreunde gedreht hatte, kam Stimmung beim Anhang der Gastgeber auf: Nur noch ein Tor fehlte, um das 1:3 aus dem Hinspiel wettzumachen.

Mit Kantersieg zum Klassenerhalt

„Da hatte ich Hoffnung, dass wir es schaffen, zu dem Zeitpunkt waren wir gut im Spiel“, erklärt SF-Trainer Florian Buchner nach Spielschluss. Aber seine Hoffnung erhielt nur zwei Minuten später einen brutalen Dämpfer: Simon Essendorfer versenkte einen Freistoß aus 18 Metern humorlos zum 2:2 im Torwarteck. Damit verflog im Nu auch bei den hartnäckigsten Optimisten im Lager der Sportfreunde der Glaube, die A-Klasse wieder nach oben verlassen zu können. Dafür hätte es der letzten 25 Minuten, in denen die Gastgeber vom Jubiläumsklub (der SV feierte jüngst sein 100-jähriges Vereinsbestehen) kurzzeitig vorgeführt wurden, nicht mehr gebraucht.

Mit dem Ausgleich den Stecker gezogen

„Nach unserer frühen Führung haben wir es unnötig spannend gemacht. In der 65. Minute umkurvte Simon Gramüller den Keeper der Sportfreunde und schob zum 3:2 für die Gäste ein. Sieben Minuten später rettete Fabian Schneider per Fußabwehr gegen den Tölzer Alan Hassan, der Abpraller landete bei Gramüller, der keine Mühe hatte, auf 4:2 zu erhöhen. Der Doppelpack von Samir Bochnig (83.) und Moritz Hohenreiter (85.) zum 6:2 kam für die Gastgeber einer Demütigung gleich. Daran änderte auch nichts, dass sie durch Maximilian Heinrich im Gegenzug den Treffer zum 3:6-Endstand setzten. „Wir haben es mit den unnötigen Gegentoren zum 1:1 und 1:2 unnötig spannend gemacht. Da hätte alles passieren können. Aber mit dem 2:2 haben wir ihnen den Stecker gezogen“, fasst ein sichtlich gelöster SVT-Trainer Thomas Gärner zusammen. SF-Coach Florian Buchner zeigte sich als fairer Verlierer: „Das Ergebnis ist zu hoch. Meine Mannschaft hat insgesamt eine gute Leistung gezeigt. Aber es hat leider nicht gereicht. Das müssen wir so hinnehmen.“