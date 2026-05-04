SV Bad Tölz kann aufatmen – Aufwärtstrend bei FF Geretsried hält an

Torschütze zum 3:0-Endstand: Simon Essendorfer vom SV Bad Tölz (re.). – Foto: Hans Demmel

Den Gästen gelang der richtige Einstieg in die Partie, als Simon Gramüller kurz nach dem Anpfiff den Führungstreffer markierte: Aus halbrechter Position gelang dem Torjäger ein perfekter Abschluss genau in den Winkel. Anschließend verteidigte die Mannschaft um Kapitän Johannes Waldherr konsequent und geschickt. So kamen die Hausherren lediglich zu einer vielversprechenden Möglichkeit. Ein zu kurz geratener Rückpass konnte jedoch nicht verwertet werden, SV-Torhüter Jan Scheffel war zur Stelle. Die Tölzer verteidigten im weiteren Spielverlauf nicht nur clever, sondern hatten auch die besseren Möglichkeiten. Bis zur Pause passierte jedoch nur noch wenig.

SG Gaißach/Wackersberg - SV Bad Tölz 0:3 (0:1) – Zwar ist der SV Bad Tölz durch einen deutlichen 3:0 (1:0)-Sieg im Derby bei der SG Gaißach/Wackersberg noch nicht aus dem Schneider, aber drei ganz wichtige Punkte sorgen für ein kräftiges Aufatmen beim Traditionsverein aus der Kreisstadt.

SG Gaißach/Wackersberg ohne Erfolg – Reaktion der Gastgeber blieb aus

Mit einem Aufbäumen der Hausherren nach Wiederbeginn war zu rechnen. Doch die Spielgemeinschaft kam nicht richtig in Schwung. Und so konnten die Tölzer den Vorsprung sogar ausbauen, ermöglicht durch ein zu schwaches Eingreifen der SG-Hintermannschaft. Jonas Lützel nutzte die Gelegenheit, marschierte mit einer schönen Einzelleistung bis in den Strafraum, legte sich die Kugel selbst vor und schloss kaltblütig ab.

Eine Reaktion der Platzherren blieb aus. Die beste Chance bot sich noch Kilian Reiter, doch die SV-Abwehr griff konsequent ein. Auch ein strammer Schuss von Andreas Schwaiger führte nicht zum Erfolg, das Spielgerät strich knapp am SV-Gehäuse vorbei. Und ein Freistoß von Thomas Kaltenhauser landete auf der Latte statt in den Maschen. Es folgte die endgültige Entscheidung: Ein abgefälschter Schuss von Simon Essendorfer kurz vor Ende der regulären Spielzeit bedeutete das 3:0 für den SV Bad Tölz.

SG-Coach Tarkan Demir kommentierte: „Ein verdienter Sieg für die Tölzer. Das war nicht unser Tag. Aber mittlerweile haben wir sehr viele Ausfälle und wir können viele wichtige Spieler nicht ersetzen.“

SC RW Bad Tölz lebt noch – Aufwärtstrend beim FF Geretried hält auch gegen Dacrhing an

TSV Grünwald II - SC RW Bad Tölz 0:2 (0:1) – „Wir leben noch“, freute sich Trainer Adrian Ackermann über den Auswärtssieg bei den Münchner Vorstädtern. Dabei musste der Coach nach dem Ausfall von drei Stammkräften die Aufstellung noch kurzfristig ändern. Trotzdem waren die Gäste die bessere Mannschaft, hatten viele Chancen, und hätten zur Pause sogar höher führen können. Der einzige Treffer im ersten Abschnitt ging auf das Konto von Christian Heidt (27.). Auch nach Wiederbeginn achteten die Rot-Weißen hauptsächlich auf die Defensivarbeit und suchten den Erfolg über Konter. Thala Sakal (65.) konnte schließlich einen Gegenangriff erfolgreich abschließen. „Am Ende haben uns die Kräfte ein wenig verlassen“, meinte Ackermann. Durch einen Elfmeter hatte der TSV Grünwald die Möglichkeit, zu verkürzen. Doch der überragend spielende Adrian Kabashi hielt den Strafstoß.