SV Bad Rothenfelde verstärkt sich mit Stefano Sergkanis

Neuzugang beim SV Bad Rothenfelde - Stefano Sergkanis – Foto: Fupa

Der SV Bad Rothenfelde treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann mit Stefano Sergkanis seinen dritten Sommerneuzugang präsentieren. Der 20-jährige Abwehrspieler gilt als interessante Personalie und soll die Defensive des ambitionierten Bezirksligisten verstärken.

Sergkanis durchlief die Nachwuchsabteilung des VfL Osnabrück und kam während seiner Jugendzeit in der U17-Bundesliga Nord/Nordost auf 17 Einsätze und erzielte zwei Tore. Dort sammelte der Rechtsfuß wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau und spielte unter anderem gemeinsam mit den heutigen beziehungsweise ehemaligen Zweitliga-Profis Ismail Badji, Kevin Wiethaup und Bernd Riesselmann.

Mit seiner fundierten fußballerischen Ausbildung und seinem Entwicklungspotenzial passt Sergkanis bestens in das Anforderungsprofil des SV Bad Rothenfelde. Die Verantwortlichen setzen damit ihren Weg fort, den Kader gezielt mit jungen, talentierten Spielern zu verstärken und die Mannschaft für die kommende Saison breiter aufzustellen.