SV Bad Rothenfelde verstärkt sich mit Ceyhun Ermis

Neuzugang beim SV Bad Rothenfelde - Ceyhun Ermis - – Foto: Fupa

Kurz vor dem Start in die neue Bezirksliga-Saison hat der SV Bad Rothenfelde seinen Kader noch einmal verstärkt. Mit Ceyhun Ermis wechselt ein erfahrener Spieler vom westfälischen Bezirksligisten TuS 1899 Dielingen in den Heristo Sportpark.

Der Neuzugang stand in den vergangenen zwei Jahren für den TuS Dielingen auf dem Platz und soll dem SVR mit seiner Erfahrung sowie seiner Qualität zusätzliche Stabilität und neue Impulse verleihen. Mit der Verpflichtung setzt der Verein seine Personalplanungen für die bevorstehende Spielzeit fort und blickt optimistisch auf den Saisonauftakt.

Beim SV Bad Rothenfelde freut man sich über den gelungenen Transfer und heißt den Neuzugang herzlich willkommen. Nun gilt es, Ermis schnell in die Mannschaft zu integrieren, damit er seine Stärken möglichst früh im Trikot des SVR einbringen kann.