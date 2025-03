SV Bad Rothenfelde verstärkt sich mit 18-jährigen Talent

Der Youngstar spielte in den Saisons 2021/2022 und 2022/2023 für die B-Jugend des Drittligisten SC Verl, ehe er in der Saison 2023/2024 in die A-Jugend des SV Lippstadt wechselte. In seiner ersten Saison in der A-Junioren-Westfalenliga konnte er mit sechs Toren aus 13 Spielen überzeugen, womit sein Team den zweiten Platz hinter Preußen Münster erreichte. In dieser Saison kommt Lange auf neun Einsätze und ein Tor, wodurch sein Team wieder auf dem zweiten Platz steht, allerdings nur 2 Punkte hinter dem Tabellenführer.

Nun kommt der Schritt zum SV Bad Rothenfelde, wo er seine ersten Erfahrungen im Herrenberich sammeln kann, und ähnlich wie in der Jugend um die oberen Tabellenplätze spielt. Der Schritt zum Kurortverein kommt mit dem Umzug nach Bad Rothenfelde. Den Verein kennt er durch seinen Bruder aber schon länger, da dieser ebenfalls mal für den SVR auflief, wie er auf der Homepage des Vereins verrät.