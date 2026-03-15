SV Bad Rothenfelde verliert in Dodesheide und gibt Tabellenführung ab Gelb-Rote Karte und spätes Gegentor besiegeln 0:1-Niederlage von Michael Eggert · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV Bad Rothenfelde hat in der Bezirksliga einen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen müssen. Beim SSC Dodesheide unterlag die Mannschaft auswärts mit 0:1 und musste die Tabellenführung vorerst an BW Hollage abgeben.

Keller sieht Gelb-Rot - Lleshi trifft zum Sieg Insgesamt entwickelte sich ein gutes und intensives Bezirksligaspiel. Die Gäste aus Bad Rothenfelde erspielten sich dabei zunächst die besseren Möglichkeiten, konnten ihre aussichtsreichen Chancen jedoch nicht verwerten.

Kurz vor der Pause schwächte sich der Tabellenführer selbst: Tobias Keller sah in der 40. Minute die Gelb-Rote Karte. Trotz der Unterzahl hielt Bad Rothenfelde auch nach dem Seitenwechsel dagegen und blieb lange im Spiel. Die Entscheidung fiel eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Nach einer Standardsituation traf Patrick Lleshi traf zum 1:0 für den SSC Dodesheide und sicherte den Gastgebern damit den Heimsieg.

Schütze des golden Tores - Patriz Lleshi - – Foto: Fupa