SV Bad Rothenfelde verliert in Dodesheide und gibt Tabellenführung ab

Der SV Bad Rothenfelde hat in der Bezirksliga einen Rückschlag im Titelrennen hinnehmen müssen. Beim SSC Dodesheide unterlag die Mannschaft auswärts mit 0:1 und musste die Tabellenführung vorerst an BW Hollage abgeben.
Keller sieht Gelb-Rot - Lleshi trifft zum Sieg
Insgesamt entwickelte sich ein gutes und intensives Bezirksligaspiel. Die Gäste aus Bad Rothenfelde erspielten sich dabei zunächst die besseren Möglichkeiten, konnten ihre aussichtsreichen Chancen jedoch nicht verwerten.
Kurz vor der Pause schwächte sich der Tabellenführer selbst: Tobias Keller sah in der 40. Minute die Gelb-Rote Karte. Trotz der Unterzahl hielt Bad Rothenfelde auch nach dem Seitenwechsel dagegen und blieb lange im Spiel.
Die Entscheidung fiel eine Viertelstunde vor dem Abpfiff. Nach einer Standardsituation traf Patrick Lleshi traf zum 1:0 für den SSC Dodesheide und sicherte den Gastgebern damit den Heimsieg.
SSC-Trainer Yannick Flottmann sprach nach der Partie von einem glücklichen Erfolg: „Heute hatten wir in einigen Situationen das Glück auf unserer Seite. Der SV Bad Rothenfelde hatte die besseren Chancen. Diesen Sieg nehmen wir sehr gerne mit. Er wird durch die geschlossene Mannschaftsleistung in der kommenden Zeit bestimmt zusätzliche Kräfte freisetzen.“
Auch auf Seiten der Gäste überwog trotz der Niederlage der Stolz auf die eigene Leistung. „Dieses Spiel ist vom Ergebnis und Spielverlauf schwer zu verdauen“, erklärte Co-Trainer Stefan. „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Bis zur Gelb-Roten Karte in der 40. Minute hätten wir 3:0 führen müssen. In der Halbzeit mussten wir uns neu sortieren. Was die Jungs in 45 Minuten in Unterzahl gegen Dodesheide gespielt haben, war richtig gut. Leider standen wir bei einem Eckball nicht gut und mussten uns letztendlich geschlagen geben. Jetzt gilt es, die Kräfte neu zu bündeln und den Fokus auf Freitag zu legen.“