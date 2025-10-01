SV Bad Rothenfelde stoppt Spitzenreiter TSV Venne

Die Stimmen zu Spiel:

"Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gesehen, auf beiden Seiten eine gute taktische Ausrichtung. In der ersten Halbzeit waren wir klar spielbestimmend, haben gute Chancen rausgespielt und hätten denke ich auch ein Tor mehr machen müssen. So gehen wir mit 2:0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat Venne den Druck erhöht, aber wir hatten trotzdem in den ersten 15 Minuten mehr vom Spiel und hätten da schon den Sack zumachen müssen. Es rächt sich im Fussball dann immer und so kam Venne dann zum Ausgleich.Trotzdem denke ich, dass wir vom Spielverlauf auch zurecht als Sieger vom Platz gehen,“ lautet das Statement von Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).