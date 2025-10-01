SV Bad Rothenfelde stoppt Spitzenreiter TSV Venne

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach 22 Punkten aus neun Spielen ist die Erfolgsserie des TSV Venne gerissen. In einem rassigen Bezirksligaspiel gewann der SV Bad Rothenfelde mit 3:2 gegen das Niehaus-Team und brachte dem Spitzenreiter die erste Saisonniederlage bei. Der Vorsprung des Tabellenführers ist von vier auf einen Punkt zusammen geschmolzen.
Ledjon Krasniqi brachte den Gastgeber bereits in der Anfangsphase des Spiels in Führung, die Leonit Sukay Mitte der ersten Halbzeit auf 2:0 ausbaute. Mit einem Doppelpack durch John Holm und Addy-Waku Menga konnte der Tabellenführer eine Viertelstunde vor dem Ende zum 2:2 ausgleichen. Mit seinem Siegtreffer zum 3:2-Endstand kurz vor dem Abpfiff sorgte Tom Sebastian Wulfgramm für einen Jubelsturm in Lager des SV Bad Rothenfelde.
John Holm mit ersten Saiontor für TSV Venne – Foto: Fupa
Die Stimmen zu Spiel:
"Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gesehen, auf beiden Seiten eine gute taktische Ausrichtung. In der ersten Halbzeit waren wir klar spielbestimmend, haben gute Chancen rausgespielt und hätten denke ich auch ein Tor mehr machen müssen. So gehen wir mit 2:0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat Venne den Druck erhöht, aber wir hatten trotzdem in den ersten 15 Minuten mehr vom Spiel und hätten da schon den Sack zumachen müssen. Es rächt sich im Fussball dann immer und so kam Venne dann zum Ausgleich.Trotzdem denke ich, dass wir vom Spielverlauf auch zurecht als Sieger vom Platz gehen,“ lautet das Statement von Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).
Es war ein intensives und hochklassiges Bezirksligaspiel. Wir verschlafen die ersten 20 Minuten und lassen anschließend einige Torchancen ungenutzt, haben aber auch Glück, dass wir in dieser Phase nicht höher zurückliegen. In der zweiten Halbzeit zeigen wir dann ein anderes Gesicht und kommen nicht unverdient zurück ins Spiel. Beim dritten Gegentor verpassen wir es, ein taktisches Foul zu ziehen, lassen den Gegner gewähren und sie spielen es am Ende leider auch gut aus. Über 90 Minuten war Rothenfelde das eine Tor besser. Glückwunsch an Rothenfelde. Wir freuen uns schon auf das Rückspiel,“ sagte uns Trainer Jan Niehaus (TSV Venne).
Die nächsten Spiele der beiden Spitzenteams:
Der TSV Venne muss am Sonntag den 05. Oktober beim SF Lechtingen antreten.