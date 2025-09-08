SV Bad Rothenfelde springt an die Spitze

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Nach der Niederlage des bisherigen Spitzenreiters SF Lechtingen in Bad Laer setzte sich der SV Bad Rothenfelde nach einem 3:1-Auswärtssieg beim SV Viktoria Gmhütte dank des um zwei Treffer besseren Torverhältnisse knapp vor dem TSV Venne an die Tabellenspitze.
Die Führung der Gäste aus der 20. Spielminute durch Aladin Bratic konnte Hüseyin Coban wenige Minuten später mit einem verwandelten Handelfmeter ausgleichen.
Kurz vor der Pause brachte Tom Sebastian Wulfgramm den SV Bad Rothenfelde mit einen an Aladin Bratic verursachten Foulelfmeter erneut in Führung. In der siebten Minute der Nachspielzeit machte Sam-Niki Lange mit seinem Tor zum 3:1 den Deckel auf die Partie.
Brachte den SV Bad Rothenfelde in Führung - Aladin Bratic – Foto: Fupa
Das war heute schon ein schwieriges Spiel aber wir haben uns gute Chancen rausgespielt. Wir hatten über 90 Minuten das Spiel im Griff und hätten das Spiel auch frühzeitig entscheiden können/müssen. Leider haben wir unsere Torchancen nicht konsequent zu Ende gespielt, daran müssen wir unbedingt arbeiten. Sieg geht absolut in Ordnung,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).
"Wir haben uns heute vorgenommen tiefer zu stehen und den Gegner kommen zu lassen. In einer sehr defensiven Ausrichtung standen wir phasenweise sehr gut. Leider haben wir uns bei allen drei Gegentoren heute selbst in Schwierigkeiten gebracht. Nichtsdestotrotz sehen wir heute einen Fortschritt und werden nächste Woche gegen TUS Eintracht Rulle diese Einstellung an den Tag bringen, um als Sieger vom Platz gehen zu können,“ lautete das Statement von Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte).
Wie geht es für die Mannschaften weiter? Der SV Bad Rothenfelde erwartet am kommenden Sonntagnachmittag zum Topspiel den SSC Dodesheide und der SV Viktoria Gmhütte reist gleichzeitig zum aktuellen Schlußlicht TUS Eintracht Rulle.