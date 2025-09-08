– Foto: Andreas LITZE Richter

SV Bad Rothenfelde springt an die Spitze SV Viktoria Gmhütte bleibt knapp unter dem Strich Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 5 Rothenfelde Vik. GMHütte

Nach der Niederlage des bisherigen Spitzenreiters SF Lechtingen in Bad Laer setzte sich der SV Bad Rothenfelde nach einem 3:1-Auswärtssieg beim SV Viktoria Gmhütte dank des um zwei Treffer besseren Torverhältnisse knapp vor dem TSV Venne an die Tabellenspitze.

Die Führung der Gäste aus der 20. Spielminute durch Aladin Bratic konnte Hüseyin Coban wenige Minuten später mit einem verwandelten Handelfmeter ausgleichen. Kurz vor der Pause brachte Tom Sebastian Wulfgramm den SV Bad Rothenfelde mit einen an Aladin Bratic verursachten Foulelfmeter erneut in Führung. In der siebten Minute der Nachspielzeit machte Sam-Niki Lange mit seinem Tor zum 3:1 den Deckel auf die Partie. Brachte den SV Bad Rothenfelde in Führung - Aladin Bratic – Foto: Fupa

Das war heute schon ein schwieriges Spiel aber wir haben uns gute Chancen rausgespielt. Wir hatten über 90 Minuten das Spiel im Griff und hätten das Spiel auch frühzeitig entscheiden können/müssen. Leider haben wir unsere Torchancen nicht konsequent zu Ende gespielt, daran müssen wir unbedingt arbeiten. Sieg geht absolut in Ordnung,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).