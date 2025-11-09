SV Bad Rothenfelde nicht zu stoppen

In einem Spiel der Bezirksliga gewann der Tabellenführer SV Bad Rothenfelde gegen den SV Melle 03 II.

Der Gastgeber ging durch einen von Ledjon Krasniqi verwandelten Strafstoß bereits früh in Führung und erzielte bereits seinen zehnten Saisontreffer. Der SV Bad Rohtenfelde hatte im ersten Durchgang weiter gute Möglichkeiten, es bliebt bis zur Pause bei der 1:0-Führung. Nach Wiederanpfiff kamen die Gäste besser ins Spiel und Anfang der zweiten Halbzeit durch Dawud Brkic zum 1:1 ausgleichen. Die Freude währte nicht lange, der Gastgeber erzielte nach einer Stund Spielzeit durch den zweiten Treffer von Ledjon Krasniqi die 2:1-Führung und gleichzeitig das Endergebnis.

"Unterm Strich heute eine verdiente Niederlage für uns. In der ersten Halbzeit hatten wir nicht genügend Zugriff in den Zweikämpfen und haben im eigenen Ballbesitz die Bälle zu schnell und zu einfach wieder verloren. In der 2. Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht und das Spiel dann über weite Strecken ausgeglichen gestalten können. Aufgrund der ersten Halbzeit und des Chancenverhältnisses geht die Niederlage aber insgesamt in Ordnung,“ sagte uns Trainer Robin Twyrdy (SC Melle 03 II).

"Heute haben wir insgesamt ein ausgeglichenes Spiel gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel, haben den Ball gut laufen lassen und uns ein Chancenplus erarbeitet. Die Führung war daher absolut verdient. In der zweiten Halbzeit war SC Melle deutlich aggressiver und kam verdient zum Ausgleich. In den letzten 15 Minuten haben wir dann wieder besser ins Spiel gefunden und uns am Ende den Sieg, denke ich, auch verdient erarbeitet,“ lautet das Statement von Trainer Stefan Balsottemeyer.

Die nächsten Spiele:

Am 16. November 2025 um 14.00 Uhr - im Fupa-Liveticker - spielt der SV Bad Rothenfelde gegen den SV Alfhausen.

Am 16. November 2025 um 15.00 Uhr spielt der SC Melle 03 II beim SSC Dodesheide.