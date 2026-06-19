SV Bad Rothenfelde meldet Neuzugang  Noah Boßmeyer 

Neuzugang vom BW Lohne Noah Boßmeyer – Foto: Fupa

Der SV Bad Rothenfelde treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und präsentiert mit Noah Boßmeyer seinen zweiten Sommerneuzugang. Der 18-jährige Mittelfeldspieler wechselt von Blau-Weiß Lohne in den Heristo-Sportpark.

Mit Boßmeyer gewinnt der SVR ein vielversprechendes Nachwuchstalent für das zentrale Mittelfeld. Der junge Spieler soll künftig die Mannschaft verstärken und weitere Impulse im Spielaufbau setzen.

Die Verantwortlichen des Vereins zeigen sich erfreut über die Verpflichtung und heißen den Neuzugang herzlich willkommen. Mit dem Wechsel nach Bad Rothenfelde möchte Boßmeyer den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen.