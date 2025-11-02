SV Bad Rothenfelde meisterlich in Lechtingen

Mit einer spielerischen Glanzleistung gewann der Tabellenführer SV Bad Rothenfelde beim SF Lechtingen mit 4:0 Toren und konnte seinen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen.

Nach einer halben Stunde Anlaufzeit mit aussichtsreichen Tormöglichkeiten für den SF Lechtigen zeigte der Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde seine Klasse und legte mit einem Doppelschlag durch Ledjon Krasniqi und Adrian Exner eine 2:0-Führung vor. Mit dem Pausenpfiff verwandelte Ledjon Krasniqi einen an Tom Sebastian Wulfgramm verursachten Foulelfmeter zur 3:0-Führung und machte gleichzeitig den Deckel auf das Spiel. Nach der Pause schalteten die Gäste zwar etwas zurück. In der zweiten Halbzeit erzielte Felix Gelhoet nach schöner Vorarbeit des überragenden Ledjon Krasniqi den Treffer zum 4:0-Endstand. Stärkster Akteur beim Sieger war der Doppeltorschütze Ledjon Krasniqi, der auch den vierten Treffer mustergültig vorbereitete.

Die Kommentare zum Spiel:

"Rothenfelde hat mit seiner individuellen Qualität gezeigt, was Effizienz bedeutet. Wir laufen mehrfach, beim Stand von 0:0 zweimal, alleine auf den Torwart zu, erzielen aber kein Tor. Wir brauchen keine Ausreden suchen, die Mannschaft ist jetzt gefordert,“ lautet das Statement von Trainer Mirko Schleibaum SF Lechtingen.

"Wir waren heute von Anfang an spielbestimmend und haben uns gute Torchancen erspielt.

In der ersten Halbzeit haben wir dann auch verdient mit 3:0 geführt. Am Ende war das 4:0 dann auch so in der Höhe in Ordnung," meinte Trainer Stefan Ballsottemeyer vom Tabellenführer SV Bad Rothenfelde.

So geht es weiter:

Der SF Lechtingen spielt am 9. November beim TUS Eintracht Rulle im Derby und eine Woche später beim SC Glandorf.

Zum SC Melle 03 II reist der SV Bad Rothenfelde am 9. November 2025 um 14.00 Uhr - im Fupa-Liveticker -