SV Bad Rothenfelde macht Druck auf BW Hollage

TSV Venne unterlag beim SV Bad Rothenfelde – Foto: Martin Lührmann

Mit einem mühsamen 1:0-Erfolg durch einen Treffer von Ledjon Krasniqi gegen Ende der ersten Halbzeit feierte der SV Bad Rothenfelde den dritten Sieg in Folge. Die Mannschaft von Trainer Marco Tredrup liegt in der Tabelle aktuell bei einem weniger ausgetragenen Spiel nur noch einen Punkt hinter dem Zweitplatzierten BW Hollage.

Ledjon Krasniqi erzielte das Tor des Tages gegen den TSV Venne – Foto: Fupa

Der Trainer des TSV Venne Nico Fehlhauer kommentierte den Spielverlauf wie folgt: „Wir haben für mich das beste Saisonspiel gemacht. Auch wenn wir das Spiel am Ende des Tages voerloren haben. Wir hatten auf jeden Fall einen Punkt verdient. Haben das Spiel über 90 Minuten defensiv sehr gut gestaltet. Rothenfelde hatte sicher sehr viel Ballbesitz, aber nur wenige klare Torchancen. Wir hatten nicht 20 Torchancn, sind aber immer nach vorne gefährlich gewesen. Gerade nach Standardsituationen. Wir hatten in der zweiten Halbzdaseit dreimal die Latte getroffen. Szenen in denen man bei etwas mehr Konsequenz das Tor hatte machen können, oder vielleicht auch müssen. Meine Mannschaft hat das insgesamt überragend gemacht. Wir mussten mit unserem letzten Aufgebot anreisen. Es war von uns eine sehr gute Leistung, auch wenn wir uns am Ende nicht belohnt haben. Aber wir haben - so fair sind wir auch - die letzten Spiel mehr als Glück gehabt, als wir auch nicht drei Punkte verdient hatten. So gleicht sich das im Fußball manchmal aus."