SV Bad Rothenfelde II wahrt Chance im Aufstiegsrennen

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Malte Wöhrmann

In einem für den Auf- und Abstieg wichtigen Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - gewann der SV Bad Rothenfelde II beim SuS Buer nach zweimaligen Rückstand noch mit 3:2-Toren und behält aussichtsreiche Karten zum Erreichen des zweiten Tabellenplatzes der zum Relegationsspiel berechtigt. Die Luft zum Klassenerhalt wird den SuS Buer wird dünner bei fünf Absteigern und aktuell 13 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Der Gastgeber legte durch Tim Schwanemeyer zweimal eine Führung vor; die Gäste fanden durch Jonas Piwecki und Philip Conrad aber jeweils eine passende Antwort. Eine Viertelstunde vor dem Ende brachte Gerrit-Mikael Bewekenhorn den SV Bad Rothenfelde mit 3:2 in Führung. In der Schlußphase sicherte der Gästekeeper Ben Warnecke seinen Team den Sieg, als er einen Strafstoß des Gastgebers abwehren konnte.

"Trotz zweimaliger Führung musste sich unsere Mannschaft am Ende unglücklich geschlagen geben. Der SV Bad Rothenfelde II konnte jeweils ausgleichen und schließlich durch ein Eigentor sogar noch in Führung gehen. Insgesamt war es eine bittere Niederlage, da der Spielverlauf durchaus auch einen anderen Ausgang hätte nehmen können. Ein verschossener Elfmeter sowie eine nicht geahndete Tätlichkeit eines SVR-Spielers trugen zusätzlich dazu bei, dass das nötige Quäntchen Glück an diesem Tag nicht auf unserer Seite war. Am Ende steht eine unglückliche Niederlage, gemessen am gesamten Spielverlauf. Glückwunsch an Rothenfelde II zum Sieg,“ sagte uns nach dem Spiel Jan Blumenberg (SuS Buer).

"Erstmal Respekt an meine Mannschaft, die zweimal zurückkommt und am Ende noch das Spiel dreht. Buer war durch Standard jederzeit extrem gefährlich. Aber am Ende haben wir alles reingeworfen und uns damit diesen Auswärtssieg erkämpft.