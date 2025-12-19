 2025-12-17T10:26:01.779Z

Tom Nöcker (li) und Johannes Albers verlängern beim SV Bad Rothenfelde II
Tom Nöcker (li) und Johannes Albers verlängern beim SV Bad Rothenfelde II – Foto: Fupa

SV Bad Rothenfelde II verlängert mit Erfolgsduo

Kreisliga-Trainerteam verlängert bis 2026/27

Das erfolgreiche Trainerteam Tom Nöcker und Johannes Albers steht auch in der nächsten Spielzeit an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft des SV Bad Rothenfelde. So teilte es der Verein aktuell via Instagram mit.

Der SV Bad Rothenfelde II belegt als Aufsteiger zur Kreisliga aktuell den dritten Tabellenplatz in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - und hat berechtige Chancen den zweiten Tabellenplatz zu erreichen, der zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt. Voraussetzung ist allerdings, das das 1. Herrenteam des Vereins seinen Vorsprung in der Bezirksliga hält und am Ende der Saison in die Landesliga aufsteigt.

Das Trainerteam Tom Nöcker und Johannes Albers arbeiten bereits seit drei Jahren erfolgreich zusammen und haben das Reserve-Team des SV Bad Rothenfelde von der 1. Kreisklasse bis in die Spitzengruppe der Kreisliga geführt.

