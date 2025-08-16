SV Bad Rothenfelde II überrascht TV Wellingholzhausen

– Foto: Malte Wöhrmann

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - überraschte die zweite Mannschaft des SV Bad Rothenfelde den TV Wellingholzhausen.

Der Gastgeber hatte zunächst keinen echten Zugriff auf die Partie. Dir Kreisliga-Aufsteiger aus Bad Rothenfelde waren von Beginn an hell hellwach und legten in der Anfangsphase durch Jonas Pewecki eine frühe Führung vor. In der Folge lies die Mannschaft von Trainer Tom Nöcker einige klare Torchancen aus, bevor Tim Brinkmann in der Schlußphase der ersten Halbzeit die Gästeführung auf 2:0 ausbaute. In der ereignisarmen zweiten Spielhälfte kontrollierten die Gäste das Spiel und gewannen am Ende verdient.

Jonas Piwecki traf zur frühen Führung für die Gäste – Foto: Fupa

„Wir haben uns heute darauf konzentriert, kompakt zu stehen und unser Tempo auf dem schwierigen Rasen zu nutzen. Das gelingt uns in der ersten Halbzeit sehr gut. Neben den beiden Toren haben wir noch zwei Pfosten und ein Eins gegen Eins, was der Keeper aus Wellingholzhausen für sich entscheidet. Bis auf einen Lattentreffer lassen wir nichts zu. Den Sieg hat sich die Mannschaft heute erkämpft," freute sich Trainer Tom Nöcker über den Überraschungserfolg beim TV Wellingholzhausen.