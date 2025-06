SV Bad Rothenfelde II steigt in die Kreisliga auf

Es war spannend bis zum letzten Spieltag. Die Höcker-Truppe ging mit einem Vorsprung von zwei Punkten in das Spiel gegen den SV Wissingen am letzten Spieltag. Durch den 5:1-Erfolg wurde der zweite Tabellenplatz und der damit verbundene viel umjubelte Aufstieg in die Kreisliga gesichert. Drei Jahre nach der verpassten Qualifikation zur zweigleisigen Kreisliga kehrt der SV Bad Rothenfelde in die Kreisliga zurück. Jan Stoppe war mit 36 Toren und 18 Assists der erfolgreichste Angreifer im Team des Aufsteigers.

Fupa wünscht dem SV Bad Rothenfelde für die kommende Spielzeit viel Glück und Erfolg.