SV Bad Rothenfelde II siegt und siegt und siegt

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - lässt der Aufsteiger SV Bad Rothenfelde II nicht abreissen. Er feierte gegen den Verfolger SC Lüstringen mit 4:2 Toren seinen siebten Sieg in Folge und festigte den zweiten Tabellenplatz.
Nils Spohn brachte den Gastgeber gegen Ende der ersten Halbzeit in Führung und bereitete nach einer Stunde Spielzeit das Tor zum 2:0 durch Torjäger Jonas Piwecki mustergültig vor. Jan Stoppe gelang kurz darauf mit seinem Tor zum 3:0 bereits eine Vorentscheidung. In der Schlußphase wurde es durch die Anschlußtreffer von Kevin Schmidt und Süleymann Saglam zum 3:2 zwar noch einmal etwas spannend, aber Philip Mizner machte mit seinem Treffer prompt endgültig den Deckel auf das Spiel.
Nils Spohn traf zum 1:0 und legte zum 2:0 auf – Foto: Fupa
Die Stimmen zum Spiel:
„ Es war von der ersten Minute an ein richtig gutes Kreisliga-Spiel. Wir haben es aber geschafft, die Spielfreude von Lüstringen früh zu unterbinden und selber gefährlich vor dem Tor zu werden. Wir gehen dann mit einer verdienten Führung in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit konnten wir unsere Chance besser nutzen. Wir machen es selber nochmal spannend durch zwei Standardgegentore. Am Ende können wir noch ein Kontor zu Ende spielen und gewinnen dann vollkommen verdient,“
"Glückwunsch an Bad Rothenfelde zum verdienten Sieg und zu einer bisher wirklich starken Saison. Wir haben als Mannschaft heute keine Lösungen gefunden, um hier etwas Zählbares mitzunehmen. Jetzt heißt es, das Spiel ehrlich einzuordnen und den Fokus auf die nächsten Aufgaben zu richten,“ meinte Trainer Can Özalp (SC Lüstringen) nach dem Spiel.
So gehts es weiter:
Der SV Bad Rothenfelde II spielt am kommenden Freitag, den 31.10.2025 um 19.45 Uhr - im Fupa-Liveticker - gegen Verfolger SV Hellern.
Am kommenden Sonntag, den 02. November 2025 um 14.00 Uhr spielt der SC Lüstringen beim TUS Glane.