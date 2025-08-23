SV Bad Rothenfelde II siegt im Aufsteigerduell

Ballsport Eversburg ist in der starken Kreisliga Osnabrück - Staffel B - noch nicht richtig angekommen.
Es war von Beginn eine klare Angelegenheit für die Reserve des Bezirksligsten SV Bad Rothenfelde im Aufsteigerduell gegen den bisher noch punktlosen Ballsport Eversburg. Bereits zur Pause führte der Gastgeber in einem einseitigen Spiel mit 5:1 Toren und hatte zu dem Zeitpunkt bereits den Deckel auf die Partie gemacht. Am Ende geht das Ergebnis insgesamt in Ordnung. Ballsport hat in der vergangen Saison gezeigt, dass sie es viel besser können und haben sich gestern in Unterzahl nach der Pause noch gewehrt. Auffälligster Akteur beim Sieger war der dreifache Torschütze Jonas Piwecki.
"Uns ist es gelungen, gegen eine spielstarke Mannschaft nichts zuzulassen. In der ersten Halbzeit haben wir dann unsere Konter effizient zu Ende gespielt. Bis auf ein Standardgegentor lassen wir nichts zu. Die zweite Halbzeit haben wir dann konsequent zu Ende gebracht," freute sich Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde).
Wir haben es nicht geschafft, uns geschlossen als Mannschaft erstmal auf die Grundlagen zu konzentrieren und gemeinsam das Spiel anzugehen.
Somit haben wir Rothenfelde Räume angeboten, die sie dann eiskalt mit jedem Angriff ausgenutzt haben," sagte uns der sportliche Leiter Yannik Kaiser (Ballsport).