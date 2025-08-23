SV Bad Rothenfelde II siegt im Aufsteigerduell

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Ballsport Eversburg ist in der starken Kreisliga Osnabrück - Staffel B - noch nicht richtig angekommen.

Es war von Beginn eine klare Angelegenheit für die Reserve des Bezirksligsten SV Bad Rothenfelde im Aufsteigerduell gegen den bisher noch punktlosen Ballsport Eversburg. Bereits zur Pause führte der Gastgeber in einem einseitigen Spiel mit 5:1 Toren und hatte zu dem Zeitpunkt bereits den Deckel auf die Partie gemacht. Am Ende geht das Ergebnis insgesamt in Ordnung. Ballsport hat in der vergangen Saison gezeigt, dass sie es viel besser können und haben sich gestern in Unterzahl nach der Pause noch gewehrt. Auffälligster Akteur beim Sieger war der dreifache Torschütze Jonas Piwecki.

Jonas Piwecki traf 3 x für SV Bad Rothenfelde II – Foto: Fupa

"Uns ist es gelungen, gegen eine spielstarke Mannschaft nichts zuzulassen. In der ersten Halbzeit haben wir dann unsere Konter effizient zu Ende gespielt. Bis auf ein Standardgegentor lassen wir nichts zu. Die zweite Halbzeit haben wir dann konsequent zu Ende gebracht," freute sich Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde).