SV Bad Rothenfelde II siegt beim Verfolger

In einem rassigen Topspiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - gewann im Kampf um den zweiten Tabellenplatz - der zur Relegation zu Bezirksliga berechtigt - Aufsteiger SV Bad Rothenfelde II beim drittplatzierten VFL Kloster Oesede mit 2:1 und verschaffte sich damit vier Punkte Vorsprung vor dem direkten Konkurrenten.

Tom Warnecke brachte die Gäste gleich zu Beginn des Spiel nach starker Vorarbeit von Nils Spohn mit 1:0 in Führung, die Geritt-Mikael Bewekenhorn kurz nach der Pause auf 2:0 ausbauen konnte. Zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit gelang dem Gastgeber der Anschlußtreffer zum 1:2 und leitete eine sehr hektische Schlußphase mit zwei gelb-roten Karten gegen Philip Mizner (SV Bad Rothenfelde) und Nils Miebach (VFL Kloster Oesede) ein.

"Es war ein richtig geiles Kreisliga-Spiel. Wir haben heute von der ersten Minute an, als Mannschaft verteidigt und konnten selber immer wieder gefährlich umschalten. Kloster hatte mehr Ballbesitz, aber ohne wirklich gefährlich zu werden. Wir nutzen dann am Ende unsere Chance eiskalt. Auch wenn es durch den Anschlusstreffer spannend wird, war es am Ende ein verdienter Auswärtssieg,“ sagte uns nach dem Spiel Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde).

So geht es weiter:

Der SV Bad Rothenfelde II spielt am Freitag 14.11.2025 um 19.45 Uhr - im Fupa-Live-Ticker - gegen den BSV Holzhausen.

Nach der zweiten Niederlage in Folge trifft der VFL Kloster Oesede am Sonntag, den 16. November 2025 um 14.00 Uhr beim TUS Glane an.