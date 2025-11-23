SV Bad Rothenfelde II lässt im Aufstiegsrennen abreissen

Nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen erreichte in Kreisliga Osnabrück - Staffel B - der lange souveräne Tabellenzweite SV Bad Rothenfelde II und musste im Rennen um die Aufstiegsplätze mit dem 2:2 gegen Viktoria Gesmold einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Viktoria Gesmold II spielt eine starke Saison und entfernt sich immer weiter von den Abstiegsrängen und hat sich inzwischen ein Polster von sechs Punkten angelegt.

Kai Kampmann brachte den Gastgeber nach einer Viertelstunde mit 1:0 in Führung, die Tom Weber nach einer halben Stunde Spielzeit zum 1:1 egaliesiren konnte. Kurz nach der Pause brachte Kai Kampmann mit seinem zweiten Treffer den Gastgeber erneut in Führung. Torjäger Jonas Piwecki gelang mit seinem 21. Saisontreffer das Tor zum 2:2-Endstand.

"Insgesamt ein verdientes Unentschieden denke ich. Beide Mannschaften hatten immer wieder Phasen, wo ein Tor hätte fallen können. Wir nehmen den Punkt gegen eine Top- Mannschaft der Liga gerne mit. Wir hatten wieder eine super Einstellung zum Spiel. Nur so holen wir unsere Punkte," sagte uns Trainer Dennis Bolwin (Viktoria Gesmold II) nach dem Spiel.

"Gesmold war in den ersten 10 Minuten besser im Spiel und geht auch verdient mit 1:0 in Führung. Danach sind wir besser im Spiel und machen auch den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit sind wir besser im Spiel, aber Gesmold bestraft uns direkt für einen Fehler. Wir machen dann nach einem Standard den Ausgleich. Danach haben beide Mannschaften Chancen auf den Sieg. Im Endeffekt geht das Unentschieden in Ordnung," äußerte sich Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II) zum Spielverlauf.