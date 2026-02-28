SV Bad Rothenfelde II klettert auf Relegationsplatz

-Fupa-Archiv-Foto - – Foto: Marcus Fischer

Mit einem 3:1-Heimerfolg gegen die Spvg Niedermark kletterte der SV Bad Rothenfelde II auf den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga Osnabrück - Staffel B -.

Ben Schulte brachte die Gäste Mitte der ersten Halbzeit in Führung. Nach einer Stunde Spielzeit drehte Tom Weber durch seinen Doppelpack zum 2:1 für den Gastgeber das Spiel.Torjäger Jonas Piwecki machte zehn Minuten vor dem Abpfiff mit seinem 22. Saisontreffer zum 3:1-Endstand den Deckel auf das Spiel.

„In der ersten Halbzeit war die Spvg Niedermark die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich die klar besseren Torchancen. Wir konnten uns glücklich schätzen, dass ein Treffer wegen Abseits nicht zählte und unser Torwart mehrfach stark parierte. Die 1:0-Halbzeitführung für Nidermarkt war daher verdient. Nach der Pause traten wir deutlich verbessert auf, nahmen die Zweikämpfe konsequenter an und brachten unser eigenes Spiel besser zur Geltung. Dadurch gelang es uns, das Spiel mit zwei Treffern zu drehen und schließlich mit dem 3:1 zu entscheiden. Nidermarkt erhöhte anschließend nochmals den Druck, kam jedoch zu keiner zwingenden Torchance mehr," sagte uns Trainer Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde) nach dem Spiel.