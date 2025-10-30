– Foto: Fupa

SV Bad Rothenfelde II erreicht das Halbfinale Rassiges Pokalspiel in Hollenstede mit vielen Highlights Verlinkte Inhalte Kreispokal Osnabrück Hollenstede Rothenfelde II

Die Erfolgsserie des SV Bad Rothenfelde II hält an. Im Kreispokalwettbewerb Osnabrück gewann die Mannschaft von Trainer Tom Nöcker beim SV Hollenstede aus der 1. Kreisklasse in einem stark umkämpften und bis zum Ende offenen Spiel mit 4:3 Toren und qualifizierte sich damit für das Halbfinale.

Mit einem Doppel Mitte der ersten Halbzeit brachten Karim Bajo und Jonas Piwecki die Gäste mit 2:0 in Führung. Der Gastgeber antwortete ebenfalls mit einem Doppelschlag. Innerhalb von drei Minuten erzielten Ruben Santel und Jan Schumacher den 2:2-Ausgleich. Das war gleichzeitig der Pausenstand. Direkt nach Wiederanpfiff brachte Philipp Wolf sein Team erneut in Führung, bevor er sich wenige Minuten später nach einer roten Karte vorzeitig verabschiedete. Der Gastgeber drückte in der Folge vehement aus den Ausgleich, aber Torjäger Jonas Piwecki gelang kurz vor Schluß mit seinem zweiten Tor der vorentscheidende Treffer zum 2:4 für den SV Bad Rothenfelde II. Im Gegenzug war der Gastgeber nach dem zweiten Tor von Ruben Santel zum 3:4 wieder dran. Die Gäste retteten den knappen Vorsprung über die Zeit. Pfilipp Wolf trifft und sieht die rote Karte – Foto: Fupa