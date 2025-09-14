SV Bad Rothenfelde gewinnt Bezirksliga-Topspiel

"Glückwunsch an den Gegner, der aufgrund der ersten Halbzeit auch verdient gewonnen hat.

Wir spielen eine desolate erste Halbzeit und haben so auch unter den ersten Plätzen nichts zu suchen. Zweite Halbzeit wird es grundsätzlich besser. Mund abwischen, unter der Woche sich zeigen und dann wieder gemeinsam das Ruder rumreißen,“ lautet das Statement zum Spiel von Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).