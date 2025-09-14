SV Bad Rothenfelde gewinnt Bezirksliga-Topspiel

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SV Bad Rothenfelde bleibt in der Bezirksliga hartnäckigster Verfolger des Spitzenreiters TSV Venne. Mit einem verdienten 3:1-Erfolg gegen den Landesliga-Absteiger SSC Dodesheide setzte sich der SV Bad Rothenfelde auf den zweiten Tabellenplatz der Bezirkliga fest und liegt - bei einem weniger ausgetragen Spiel - drei Punkte hinter dem aktuellen Spitzenreiter TSV Venne.
Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Ledion Krasniqi brachte den Gastgeber bereits mit dem ersten Angriff in Führung. Der SSC Dodesheide antwortete prompt und glich durch Luciano Faraci nach nur sechs Minuten die frühe Führung der Gastgeber aus. Der Gastgeber blieb gefährlich und erzielte kurz vor und direkt der Pause durch Sam-Niki Lange und Ledion Krasniqi zwei Treffer zur 3:1-Führung für den SV Bad Rothenfelde. Das war auch gleichzeitig das Endergebnis.
Ledjon Krasniqi traf doppelt für den SV Bad Rothenfelde – Foto: Fupa
"Glückwunsch an den Gegner, der aufgrund der ersten Halbzeit auch verdient gewonnen hat.
Wir spielen eine desolate erste Halbzeit und haben so auch unter den ersten Plätzen nichts zu suchen. Zweite Halbzeit wird es grundsätzlich besser. Mund abwischen, unter der Woche sich zeigen und dann wieder gemeinsam das Ruder rumreißen,“ lautet das Statement zum Spiel von Trainer Yannick Flottmann (SSC Dodesheide).
– Foto: Karl-Heinz Rickelmann
"Heute haben die Zuschauer ein gutes Bezirksliga Spiel gesehen. In der 1. Halbzeit war es großenteils ein ausgeglichenes Spiel, aber in der 2. Halbzeit hatten wir dann mehr Spielanteile und somit auch mehr Chancen herausgespielt. Aus meiner Sicht sind wir am Ende verdient als Sieger vom Platz gegangen,“ meinte Trainer Stefan Balsottemeyer (SV Bad Rothenfelde).