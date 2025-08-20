Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Andreas LITZE Richter
SV Bad Rothenfelde feiert Last-Minute-Sieg in Unterzahl
Im Spitzenspiel der Bezirksliga trafen am Mittwochabend der BW Hollage und der SV Bad Rothenfelde aufeinander.
Eine bittere Heimniederlage musste Meisterschaftsfavorit BW Hollage nach langer Überzahl gegen den SV Bad Rothenfelde hinnehmen. Nach einer halben Stunde Spielzeit brachte Maximillian Schmidt die Gastgeber mit einem Handelfmeter in Führung. Die Gäste antworteten postwendend mit dem Ausgleichstreffer durch Tom Sebastin Wulfgramm. Kurz nach Wiederanpfiff schwächten sich die Gäste durch eine rote Karte für Ledjon Krasniqi selbst. Trotz 40-minütiger Überzahl gelang es dem Gastgeber nicht, den Führungstreffer zu erzielen. Im Gegenteil, Tobias Keller gelang mit einem herrlichen Distanzschuß aus fast 60 Metern über den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper Jan Dünheuft hinweg der viel umjubelte Siegtreffer zum 1:2 für die Gäste. Mit den Big Points aus Hollage setzte sich der SV Bad Rothenfelde an die Tabellenspitze der Bezirksliga.
Am kommenden Sonntag spielt der SV Bad Rothenfelde im Heimspiel gegen den TUS Berge.
BW Hollage erwartet am 31.08.25 den SV Quitt Ankum.
"Die ersten 10 bis 15 Minuten gehörten mit hohem Pressing und schnellem Spiel nach vorne Hollage. Danach sind wir gut ins Spiel gekommen, haben gute Torchancen herausgespielt.
In der 33 Minute sind wir durch ein Handelfmeter in Rückstand geraten, den wir aber nach 3 Minuten wieder ausgleichen konnten. In der zweiten Halbzeit haben wir uns leider durch eine rorte Karte geschwächt, wo Hollage dann immer mehr Druck aufbauen konnte. Aber wir haben es gut und diszipliniert verteidigt und sind dann Nachspielzeit noch in Führung gegangen. Ich würde sagen, die Zuschauer haben ein sehr unterhaltsames Spiel gesehen,“ freute sich Trainer Stefan Balsottemeyer über den späten Sieg und die gute Leistung seiner Mannschaft.