SV Bad Rothenfelde feiert Last-Minute-Sieg in Unterzahl

"Die ersten 10 bis 15 Minuten gehörten mit hohem Pressing und schnellem Spiel nach vorne Hollage. Danach sind wir gut ins Spiel gekommen, haben gute Torchancen herausgespielt.

In der 33 Minute sind wir durch ein Handelfmeter in Rückstand geraten, den wir aber nach 3 Minuten wieder ausgleichen konnten. In der zweiten Halbzeit haben wir uns leider durch eine rorte Karte geschwächt, wo Hollage dann immer mehr Druck aufbauen konnte. Aber wir haben es gut und diszipliniert verteidigt und sind dann Nachspielzeit noch in Führung gegangen. Ich würde sagen, die Zuschauer haben ein sehr unterhaltsames Spiel gesehen,“ freute sich Trainer Stefan Balsottemeyer über den späten Sieg und die gute Leistung seiner Mannschaft.