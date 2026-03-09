SV Bad Rothenfelde bleibt an der Spitze

Fupa-Archiv-Foto - – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Der SV Bad Rothenfelde hat seine Spitzenposition in der Bezirksliga behauptet. In einer über weite Strecken einseitigen Partie setzte sich der Tabellenführer gegen Viktoria Gmhütte mit 4:0 (3:0) durch.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Kontrolle über das Spiel und setzten die Gäste früh unter Druck. Mitte der ersten Halbzeit brachte Tom Sebastian Wulfgramm den SV Bad Rothenfelde per verwandeltem Strafstoß mit 1:0 in Führung.

Nach rund einer halben Stunde erhöhte Sam-Niki Lange mit einem Doppelschlag innerhalb kurzer Zeit auf 3:0. Spätestens zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich eine Vorentscheidung ab, da Bad Rothenfelde das Spielgeschehen weiterhin dominierte und Viktoria Gmhütte kaum Entlastung fand.

Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Felix Gelhoet mit dem Treffer zum 4:0 für die endgültige Entscheidung.

Die Stimmen zum Spiel:

Trainer Stefan Balsottemeyer zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Heute haben wir uns verdient gegen die Viktoria aus Gmhütte durchgesetzt. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel mit kontrolliertem Ballbesitz und guten Torchancen im Griff. Wir hätten zur Pause sogar höher führen können.“In der zweiten Halbzeit habe seiner Mannschaft jedoch etwas Ruhe im Spielaufbau gefehlt, wodurch die Partie zwischenzeitlich etwas zerfahrener geworden sei. „Der Sieg geht aber absolut in Ordnung“, so Balsottemeyer.

Auch Viktoria-Trainer Marcel Ruschmeier ordnete die Niederlage realistisch ein. Sein Team sei mit einem stark ausgedünnten Kader angetreten, der unter anderem durch Spieler aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft ergänzt worden sei. „In der ersten Halbzeit hatten wir einige Abstimmungsfehler, die Bad Rothenfelde eiskalt ausgenutzt hat“, erklärte Ruschmeier. Nach der Pause habe seine Mannschaft jedoch ein besseres Gesicht gezeigt: „Gerade mit der zweiten Halbzeit können wir zufrieden sein. Alle Spieler haben alles gegeben.“ Zugleich gratulierte er Bad Rothenfelde zum verdienten Sieg und blickte bereits auf das kommende Spiel gegen Rulle.