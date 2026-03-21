SV Bad Rothenfelde behauptet sich im Verfolgerduell

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

n einem intensiven und abwechslungsreichen Flutlichtspiel der Bezirksliga hat der SV Bad Rothenfelde einen knappen, aber letztlich verdienten 3:2-Erfolg gegen den abstiegsgefährdeten SC Glandorf gefeiert. Damit bleibt der Meisterschaftsanwärter dem Spitzenreiter BW Hollage dicht auf den Fersen.

Die Gäste aus Glandorf erwischten den besseren Start: Michael Pöhler brachte sein Team früh mit seinem ersten Saisontor in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Sam-Niki Lang drehte die Partie mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten zugunsten des SV Bad Rothenfelde. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem SC Glandorf der Ausgleich. Nach einem Foul an Hendrik Horstkamp-Tovar verwandelte Mahtis Erpenbeck den fälligen Strafstoß sicher zum 2:2-Pausenstand. Im zweiten Durchgang blieb die Partie umkämpft. Beide Mannschaften investierten viel, klare Torchancen blieben jedoch zunächst rar. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: Adrian Exner erzielte den Treffer zum 3:2 und sicherte seinem Team drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

„Wir wussten, dass es heute schwer gegen Glandorf wird. Sie sind eine robuste, gradlinige Mannschaft und mit viel Rückenwind angereist“, sagte Rothenfeldes Trainer Stefan Ballsottenmeyer nach der Partie. „Wir sind früh in Rückstand geraten, aber unserer Linie treu geblieben. Nach der Halbzeit mussten wir einiges anpassen und haben uns am Ende belohnt.“

Glandorfs Trainer Matthis Hohenbrink zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben wieder ein gutes Spiel gezeigt. Am Ende hat Rothenfelde in einem attraktiven Spiel ein Tor mehr geschossen.“